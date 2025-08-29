living cost indicators
احذر هذه الأطعمة.. تسرع الشيخوخة وتفقد بشرتك شبابها

نبه خبراء إلى أن بعض الأطعمة الشائعة، قد تسرع الشيخوخة وتؤثر على صحة البشرة ومظهرها الشبابي.

وكشفت العديد من الدراسات أن بعض الأطعمة، مثل المعجنات، والمقليات والكحول، قد تؤثر على نضارة البشرة وتسرع ظهور التجاعيد.

تقرير لمجلة "هيلث" ذكر أن الاستهلاك المفرط للسكر والكربوهيدرات المكررة يفقد البروتين وظيفته، ما يؤدي إلى قلة مرونة أنسجة الجسم مثل الجلد والأوتار والأوعية الدموية.

ويؤدي ذلك إلى فقدان البشرة قدرتها على العودة إلى وضعها الطبيعي، ومع مرور الزمن يؤدي ذلك إلى ترهلات في الجلد وتجاعيد، بسبب فقدان المرونة وتضرر الكولاجين.

 

الأطعمة المصنعة والمقلية

تعتبر الأطعمة المقلية، والمصنعة مثل البطاطس، والدجاج المقلي، والمقانق، واللحوم الباردة أعداء البشرة، لتحفيزها إنتاج جزيئات السكري المتقدم، وتسببها في الالتهابات.

وقالت الطبيبة كسينيا كوبيتس، أخصائية الجلدية في مركز "مونتيفيوري أينشتاين": "الأطعمة المصنعة تحتوي على كميات أقل من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، التي نحتاجها لإصلاح الجروح، بناء الكولاجين، دعم جهاز المناعة، الحفاظ على حاجز البشرة، وإبقاء الجلد رطبا".

الكحول

كشفت عدة دراسات، أن الاستهلاك المتكرر والمفرط للمشروبات الكحولية يسرع ظهور علامات الشيخوخة على الوجه.

وارتبط الإفراط في شرب الكحول بظهور خطوط في الجزء العلوي من الوجه، إلى جانب انتفاخ أسفل العينين، وفقدان حجم الوجه، وظهور أوعية دموية بارزة على الخدين.

 

الأطعمة الغنية بالصوديوم

لا يقتصر تأثير تناول الأطعمة المالحة على رفع ضغط الدم، بل إن الإفراط فيها يؤثر سلبا على البشرة.

وأوضحت دراسة أنجزت على الحيوان، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تسبب شيخوخة الجلد، وأرجع الباحثون ذلك إلى المستويات المرتفعة من الإجهاد التأكسدي الذي يسببه الملح.

وينصح بالحد من الأطعمة الغنية بالملح كالخبز،والجبن، والبيتزا، والبرجر، واللحوم المصنعة.

 

الدهون المتحولة

حظرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية استعمال الدهون المتحولة في الأطعمة، إلا أن كميات ضئيلة قد تلتصق ببعض المنتجات، مثل المخبوزات كالكعك والبسكويت، والأطعمة المقلية، إلى جانب البيتزا المجمدة، واللحوم المصنعة.

إلى جانب أضرارها الوخيمة على القلب، كشفت الدراسات أن الدهون المتحولة مرتبطة بتسريع شيخوخة البشرة، فهي تنتج مركبات السكري المتقدم، الذي يؤدي إلى فقدان الكولاجين وتقليل مرونة الجلد.

هذا ويوصي الخبراء بشرب الشاي الأخضر غير المحلى، لما فيه من مركبات تدعم ترطيب البشرة ومرونتها، وتنعيم ملمسها.

 

وينصح أيضا باستهلاك الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، والأحماض الدهنية والنباتات، والأسماك.

 

كما أن المكسرات خيار مثالي للحفاظ على نضارة البشرة.

 

أما التوت فهو بديل للحلويات الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة، لغناه بالألياف، وفيتامين "سي"، ومركبات ترطب البشرة وتحميها.

Skynews
