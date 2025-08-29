8 أطعمة تزيد نمو الشعر بشكل سريع

A + A -

يعتمد الحصول على مظهر شعر قوي وصحي على ما يتم استخدامه من مستحضرات وزيوت موضعيا، كما يزدهر بفضل العناصر الغذائية التي تفيد الجسم من الداخل.

ووفقا لما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك 8 أطعمة خارقة تساعد على تسريع نمو الشعر، كما يلي:

1. البيض

لأن البيض غني بالبروتين والبيوتين، فإن تناوله بانتظام يساعد على تقوية الشعر وتعزيز نموه.

2. السبانخ

إن السبانخ من الخضروات ذات الفوائد المتعددة ومن بينها تحسين صحة بصيلات الشعر وانتعاشها بفضل محتواها من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين A وC.

3. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على كميات مناسبة من بيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A الصحي والمفيد للشعر.

4. الأفوكادو

إن الأفوكادو غني بفيتامين E والدهون الصحية، التي تدعم صحة فروة الرأس وتجعله أكثر كثافة وقوة.

5. المكسرات والبذور

من أهم ميزات المكسرات والبذور أنها مصدر لأحماض أوميغا-3 الدهنية والزنك التي تعزز صحة الشعر وتزيده غزارة وقوة.

6. التوت

إن التوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين لتقوية الشعر.

7. العدس

لأنه غني بالبروتين والحديد وحمض الفوليك يعد تناول العدس من الوسائل المثبتة علميًا لمنع تساقط الشعر.

8. الزبادي اليوناني

يشتهر الزبادي اليوناني بفوائده المغذية والصحية ويساعد محتواه من البروتين وفيتامين B5 في تعزيز كثافة الشعر.