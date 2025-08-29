living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

8 أطعمة تزيد نمو الشعر بشكل سريع

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتمد الحصول على مظهر شعر قوي وصحي على ما يتم استخدامه من مستحضرات وزيوت موضعيا، كما يزدهر بفضل العناصر الغذائية التي تفيد الجسم من الداخل.

ووفقا لما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك 8 أطعمة خارقة تساعد على تسريع نمو الشعر، كما يلي:

1. البيض

لأن البيض غني بالبروتين والبيوتين، فإن تناوله بانتظام يساعد على تقوية الشعر وتعزيز نموه.

2. السبانخ

إن السبانخ من الخضروات ذات الفوائد المتعددة ومن بينها تحسين صحة بصيلات الشعر وانتعاشها بفضل محتواها من الحديد وحمض الفوليك وفيتامين A وC.

3. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على كميات مناسبة من بيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A الصحي والمفيد للشعر.

4. الأفوكادو

إن الأفوكادو غني بفيتامين E والدهون الصحية، التي تدعم صحة فروة الرأس وتجعله أكثر كثافة وقوة.

5. المكسرات والبذور

من أهم ميزات المكسرات والبذور أنها مصدر لأحماض أوميغا-3 الدهنية والزنك التي تعزز صحة الشعر وتزيده غزارة وقوة.

6. التوت

إن التوت غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين لتقوية الشعر.

7. العدس

لأنه غني بالبروتين والحديد وحمض الفوليك يعد تناول العدس من الوسائل المثبتة علميًا لمنع تساقط الشعر.

8. الزبادي اليوناني

يشتهر الزبادي اليوناني بفوائده المغذية والصحية ويساعد محتواه من البروتين وفيتامين B5 في تعزيز كثافة الشعر.

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout