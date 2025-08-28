living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعديل جديد في قواعد الفار بعد "حالة نادرة" بالدوري الألماني

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قررت الجهة المسؤولة عن صياغة قوانين كرة القدم إجراء تحديث للسماح لحكام الفيديو المساعد "فار" بمراجعة الركلات الحرة التي يتم تنفيذها بشكل خاطئ قبل تسجيل هدف أو ركلة جزاء.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (آيفاب) أقر هذا التعديل في أعقاب مباراة بايرن ميونخ ولايبزغ في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وتم إلغاء هدف سجله أنطونيو نوسا لاعب لايبزغ بعد احتجاجات من لاعبي بايرن، وأظهرت مراجعة تقنية الفيديو أن كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزج، لمس الكرة أكثر من مرة في ركلة حرة بدلا من تمريرها.

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن هذا التعديل يصب في مصلحة كرة القدم، واستدرك "لكن مراجعة تقنية الفيديو المساعد، ليست جزءًا من واجبات تقنية الفيديو المساعد".

وأضاف أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تحديث بروتوكوله العالمي بشأن مثل هذه الحالات للسماح لتقنية حكم الفيديو المساعد بالتأكد من ما إذا كان التنفيذ الخاطئ لركلة حرة أسفر عن هدف أو ركلة جزاء.

وتقرر هذا التحديث بعد مشاورات مع يوخن دريس، رئيس تقنية حكم الفيديو المساعد الألماني، بشأن حالة يوم الجمعة الماضي.

وقال دريس: "رغم أن ما حدث في مباراة بايرن ميونخ حالة نادرة، ولكن يجب أن يحصل حكم الفار على إذن رسمي، وأن يكون مسؤولا عن التدخل ومنع احتساب هدف غير قانوني بشكل واضح".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout