تعديل جديد في قواعد الفار بعد "حالة نادرة" بالدوري الألماني

A + A -

قررت الجهة المسؤولة عن صياغة قوانين كرة القدم إجراء تحديث للسماح لحكام الفيديو المساعد "فار" بمراجعة الركلات الحرة التي يتم تنفيذها بشكل خاطئ قبل تسجيل هدف أو ركلة جزاء.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (آيفاب) أقر هذا التعديل في أعقاب مباراة بايرن ميونخ ولايبزغ في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وتم إلغاء هدف سجله أنطونيو نوسا لاعب لايبزغ بعد احتجاجات من لاعبي بايرن، وأظهرت مراجعة تقنية الفيديو أن كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزج، لمس الكرة أكثر من مرة في ركلة حرة بدلا من تمريرها.

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن هذا التعديل يصب في مصلحة كرة القدم، واستدرك "لكن مراجعة تقنية الفيديو المساعد، ليست جزءًا من واجبات تقنية الفيديو المساعد".

وأضاف أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تحديث بروتوكوله العالمي بشأن مثل هذه الحالات للسماح لتقنية حكم الفيديو المساعد بالتأكد من ما إذا كان التنفيذ الخاطئ لركلة حرة أسفر عن هدف أو ركلة جزاء.

وتقرر هذا التحديث بعد مشاورات مع يوخن دريس، رئيس تقنية حكم الفيديو المساعد الألماني، بشأن حالة يوم الجمعة الماضي.

وقال دريس: "رغم أن ما حدث في مباراة بايرن ميونخ حالة نادرة، ولكن يجب أن يحصل حكم الفار على إذن رسمي، وأن يكون مسؤولا عن التدخل ومنع احتساب هدف غير قانوني بشكل واضح".