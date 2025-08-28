living cost indicators
ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يعتبر الريحان مجرد إضافة لنكهات الطعام، بل هو عشبة غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز المناعة، وتحمي من السرطان وأمراض القلب.

استخدم الريحان لآلاف السنين كمكون أساسي للسلطات والوصفات الإيطالية، كما استخدم في طقوس التحنيط في مصر القديمة.

وقالت اخصائية التغذية المسجلة جيليان كلوبرتسون لمؤسسة "كليفلاند كلينك" غير الربحية، إن "الريحان، خصوصا أوراقه المجففة، مصدر غني بفيتامين "ك"، كما أنه معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهاب، وقد يعزز صحتك العقلية أيضا اعتمادا على النوع والطريقة التي تستخدمه بها".

وتعد أوراق الريحان، كالريحان الحلو والجنوفيسي، والبنفسجي، والمقدس، مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة.

وذكر تقرير لصحيفة "إنديبندنت" البريطانية، أن فيتامينات ومعادن مضادات الأكسدة تمنع تلف الخلايا، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقالت كلوبرسون: "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الريحان أداة قوية للوقاية من السرطان، لكن الباحثين بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات على البشر للتأكد من النتائج، ومعرفة كمية الريحان التي يجب استهلاكها".

وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن الريحان الحلو يمنع نمو خلايا سرطان القولون البشرية، وأن 6 أنواع من الريحان لها خصائص مضادة للسرطان.

أما بالنسبة لمرضى السرطان، فتوصل الباحثون إلى أن بعض مركبات الريحان، مثل الفيتامين "سي"، والزنك، والحديد، يمكن أن تعزز صحة الجهاز المناعي.

وأشارت العديد من الأبحاث إلى أن الريحان يقلل ارتفاع ضغط الدم، ويحسن مستويات الكوليسترول، إضافة إلى إدارة مستويات السكر في الدم، وفقا لمركز تكساس للعلوم الصحية في سان أنطونيو.

ولم يحدد الباحثون الحصص التي يجب تناولها للحصول على فوائد الريحان الصحية، لكن يمكن تناوله إما عن طريق أقراص مستخلصات الريحان، أو بإضافة أوراقه الطازجة، أو المجففة إلى الوجبات.

لكن الخبراء نبهوا إلى أن الإفراط في تناول الريحان، أو تناوله مع بعض الأدوية قد يزيد من سيولة الدم بشكل مفرط، كما يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم وضغط الدم بشكل زائد.

Skynews
{{article.title}}
