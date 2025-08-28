living cost indicators
قبل أي نشاط رياضي.. هذه الفاكهة ينصح بها الخبراء

28
AUGUST
2025
أكد خبراء أن تناول الموز قبل التمرين، يمنح الجسم دفعة من الطاقة، تساعده على تقديم أداء أفضل، مع توفير دعم للعضلات، وللكلى والأعصاب.

ويعرف الموز بغناه بالبوتاسيوم، المعدن الأساسي الذي ينظم ضغط الدم، ويساعد في دعم وظائف الكلى والأعصاب.

تناول موزة واحدة يعطي 415 ملغ من البوتاسيوم، وهو جزء من الحصة اليومية الموصى بها، والبالغة 3400 ملغ للرجال و2600 ملغ للنساء، وفقا لما ذكرته صحيفة "أنديبندنت".

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم إلى تشنجات وخلل في انتظام ضربات القلب، إلى جانب الإرهاق والضعف.

وقالت إيمي ستيفنز، أخصائية التغذية الرياضية في جامعة نيويورك: "إن الموز وسيلة مريحة ومغذية لتزويد الجسم بالطاقة قبل التمرين، فهو يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تحسن الأداء الرياضي مثل البوتاسيوم والكربوهيدرات".

وتعد الكربوهيدرات مصدرا رئيسيا للطاقة في الجسم، وبالنسبة للرياضات التي تتطلب جهدا، مثل الجري لمسافات طويلة، فإن استهلاك الكربوهيدرات يعزز الأداء والقدرة على التحمل.

 

وقال أخصائي التغذية كريستوفر بارد: "لا تساعد هذه الكربوهيدرات الإضافية في تقليل احتمال استنفاد مخزون الغلايكوجين العضلي وانخفاض سكر الدم أثناء النشاط فحسب، بل يمكنها أيضا تحسين القدرة على التحمل".

 

كما أن الموز مصدر غني بالإلكتروليت المغنيسيوم، الذي يحسن وظائف القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة الدماغ، بحسب جامعة هارفارد الطبية.

 

وتلعب الإلكتروليتات دورا مهما في الحفاظ على ترطيب الجسم، وتسهيل إرسال الإشارات إلى العضلات.

 

وأشارت الدراسات إلى أن الموز فاكهة سهلة الهضم، ينصح بها الأشخاص الذين يعانون من الغثيان ومشكلات الجهاز الهضمي.

 

ويوصي الخبراء بتناول الموز قبل 10 دقائق إلى ساعة من وقت التمرين، للحصول على أفضل النتائج.

Skynews
