5 أسباب تجعل الإفراط في مساحيق البروتين خطيرا

يقبل كثيرون على استهلاك مساحيق البروتين لتعزيز صحتهم، وتحسين أدائهم الرياضي، غير أن تقارير تشير إلى ضرورة التعامل معها بحذر، نظرا لما قد يسببه استهلاكها المفرط من آثار جانبية.

وتعرف هذه المساحيق بتركيزها العالي من مركبات البروتين، ما يجعل من السهل استهلاك كميات تفوق احتياجات الجسم.

وبالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، فإن تناول كميات أكبر من البروتين لا يسبب عادة مشكلات صحية خطيرة، غير أن الإفراط في استهلاك هذا المنتج على المدى الطويل قد يترتب عنه مخاطر صحية تستوجب الحذر.

وقدم موقع "فيريويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، 5 مخاطر محتملة يجب الانتباه إليها عند استهلاك مسحوق البروتين.

مشاكل الجهاز الهضمي

قد تسبب مساحيق البروتين، خصوصا المصنوعة من مصل الحليب أو الكازين، مشاكل في المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو مشاكل في هضم اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان.

ويمكن أن تسبب هذه المنتجات أعراضا تشمل الغازات، والانتفاخ، والإسهال، أو تقلصات في المعدة.

ينصح الخبراء باختيار المساحيق التي تحتوي على أقل كمية من السكر لكل وجبة، مع مراعاة أن الحد اليومي الموصى به للسكر المضاف، هو 24 غراما للنساء و36 غراما للرجال.

وقد تؤدي هذه المساحيق إلى زيادة الوزن وارتفاع السكر في الدم، بسبب سعراتها الحرارية العالية.

تفاقم أمراض الكلى

قد تشكل مساحيق البروتين خطرا على المصابين بأمراض الكلى، إذ يمكن لتناول كميات كبيرة من البروتين أن يؤدي إلى تدهور وظيفة الكلى مع مرور الوقت.

أظهرت دراسة أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة الذين يستهلكون 90 غراما أو أكثر من البروتين يوميا، قد يتسارع لديهم تدهور وظيفة الكلى.

التلوث

تحتوي بعض المساحيق على سموم أو ملوثات.

وقامت مؤسسة "كلين ليبل بروجكت"، المتخصصة في اختبار المنتوجات، بفحص 134 منتج بروتين، ووجدت معادن ثقيلة ومبيدات وملوثات أخرى في العديد من المساحيق.

ويمكن أن يؤدي التعرض الطويل لمثل هذه الملوثات إلى مشاكل صحية مثل السرطان.

تأثيرات إضافية

ليست كل الأضرار ناجمة عن البروتين نفسه، إذ يمكن للإضافات التي يحتويها هذا المنتج، مثل الكافيين والكيراتين والمحليات الصناعية، أن تسبب آثارا جانبية.

فالكافيين يمكن أن يسبب الارتعاش الزائد والصداع وصعوبة في النوم.

أما الكيراتين، فمن المحتمل أن يتسبب في زيادة الوزن والجفاف، والاضطرابات المعدية، أو التشنجات العضلية.

أما المحليات الصناعية، فرغم أن معظم الدراسات أظهرت أنها آمنة عند تناولها باعتدال، إلا أنها قد تسبب أعراضا هضمية.