مُكمّلان غذائيان يُسرّعان شيخوخة البشرة

A + A -

تُشكّل المُكملات الغذائية حليفاً مهماً في معركة الحفاظ على الصحة والجمال.

لكن هل تعرفون أن الإفراط بتناول بعض هذه المكونات يتسبّب بتسريع شيخوخة البشرة؟

تعد المُكملات الغذائية بتعزيز الطاقة، والحيوية، والشباب، والجمال، ولكن يمكن لتأثير بعض هذه الكبسولات أن يكون عكسياً في حال الإفراط بتناولها. ينطبق هذا الوضع على معدنين أساسيين هما اليود والحديد.

اليود

يوجد اليود في المكملات الغذائية الخاصة بالغدة الدرقية، كما يتواجد في بعض أنواع الطحالب وتتم إضافته إلى ملح الطعام.

اليود ضروري لسلامة وظائف الهرمونات، ولكن تناوله بكميات زائدة عن المعدّل الطبيعي ممكن أن يخلّ بتوازن البشرة مما يجعلها عرضة لظهور البثور وحب الشباب، كما يُعرّضها للالتهابات المُزمنة التي تُفقد الوجه نضارته الطبيعيّة.

الحديد

يلعب الحديد دوراً حيوياً في تأمين الأكسجين للدم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي مما يُعرّض خلايا الجلد لأضرار مُبكرة تتسبّب بفقدان مرونة البشرة وتُسرّع ظهور التجاعيد.

وهذا يعني أن الإفراط بتناول الحديد لتقوية الجسم ممكن أن يؤدي إلى تسريع شيخوخة البشرة.

خطورة الجرعات الزائدة

ما ذكرناه سابقاً يُسلط الضوء على أهمية المُتابعة الطبية قبل البدء بتناول أي مكملات غذائية تجميليّة. ويوصي الخبراء في هذا المجال بضرورة إجراء تحاليل طبيّة تُساعد في تحديد المُكملات التي تحتاجونها والجرعة المُناسبة منها، على أن يتمّ تناول هذه المكملات بشكل علاج وتحت إشراف طبي.

وهم يؤكّدون أن اليود والحديد من العناصر الضرورية للجسم، ولكن الحصول على فائض منهما يؤذي الجسم بدل أن يُفيده كما. يُشجّع الخبراء أيضاً على اعتماد نظام غذائي متنوّع ومتوازن، يكون غنياً بشكل طبيعي بالفيتامين C، والأوميغا 3، والزنك. وهي مكونات معروفة بالحفاظ على شباب البشرة وإشراقها.

مكملات مفيدة للبشرة

يُشير الخبراء في هذا المجال إلى أن المكملات الغذائية التي تعتني بالبشرة ليست منتجات سحرية، ولكنها إضافة قيّمة على روتين العناية التجميليّة.

ويُسهم دمجها مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي في الحصول على بشرة جميلة ومُشرقة. وتُعتبر مُكملات البشرة وسيلة مفيدة لسد النقص في العناصر التي يفتقد إليها النظام الغذائي.

أفضل المكملات للبشرة الجافة

• حمض الهيالورونيك: الذي يُحافظ على رطوبة البشرة ويُعزّز اكتنازها.

• الكولاجين: الذي يُحسّن مرونة البشرة ومتانتها.

• الأوميغا 3: الذي يُغذّي البشرة ويُرطّبها.

• الفيتامين E: الذي يحمي البشرة من الجذور الحرة.

أفضل المكملات للبشرة الدهنيّة

• الزنك: الذي يُنظّم الإفرازات الزهمية ويُساعد على الحد من ظهور حب الشباب.

• الفيتامين A: الذي يُقشّر البشرة ويحدّ من توسّع المسام.

• الشاي الأخضر: الذي يتمتع بخصائص مُضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

أفضل المكملات لكافة أنواع البشرة

• مُضادات الأكسدة: التي تحمي البشرة من الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد.

• الفيتامين B: الذي يعتني بصحة البشرة والشعر والأظافر.

• المعادن الأساسية: مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم المعروفة بكونها مهمة لصحة البشرة بشكل عام.

• الفيتامين C: الذي يُحفّز إنتاج الكولاجين ويعمل على تفتيح لون البشرة.

• الفيتامين E: الذي يُساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة.