تناول خل التفاح قبل النوم.. 7 فوائد مفاجئة يجب أن تعرفها

28
AUGUST
2025
أثبتت العديد من الدراسات، أن استخدام خل التفاح يوميا قبل النوم له فوائد صحية عديدة تشمل تحسين الهضم وتنظيم ضغط الدم.

تحسين الهضم

وذكر تقرير لموقع "فيرويل هيلث" أن خل التفاح يعرف باحتوائه على مركب البروبيوتيك، الذي يدعم صحة الجهاز الهضمي، من خلال مكافحة البكتيريا الضارة، وتشجيع نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

وأظهرت العديد من الأبحاث، أن الخل ييسر عملية الهضم، ويقلل الانتفاخ والغازات.

السيطرة على سكر الدم

ويمكن لخل التفاح أن يقلل مستويات السكر في الدم عبر إبطاء معدلي تفريغ المعدة، ومنع تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي وتحويلها إلى سكر.

وأوضحت مراجعة أن شرب خل التفاح يقلل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وكلما زاد استهلاكهم لهذا المركب كانت النتائج أفضل.

وبينت دراسة أخرى أن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، الذين تناولوا خل التفاح مع قطعة جبن قبل النوم شاهدوا انخفاضا أكبر في مستويات السكر الصائم في الدم، مقارنة بمن تناولوا الماء والجبن فقط.

إدارة الوزن

يقلل خل التفاح من الشهية، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، خاصة في الليل.

وكشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل زيادة الوزن والسمنة، وتناولوا 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح يوميا لمدة 12 أسبوعا، انخفض وزنهم ومؤشر كتلة الجسم لديهم.

خفض مستويات الكوليسترول

ربطت العديد من الأبحاث تناول خل التفاح بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، خصوصا لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وأظهرت دراسة أخرى، أن المصابين بالسكري من النوع الثاني، الذين تناولوا الخل ضمن نظام غذائي صحي، تراجعت لديهم مستويات الكوليسترول الضار.

مقاومة البكتيريا الضارة

وأشارت مراجعة إلى قدرة خل التفاح على العمل كمادة حافظة للطعام ومكافحة البكتيريا الضارة، بما في ذلك المكورات العنقودية والإشريكية القولونية.

ويشاع استخدام خل التفاح تقليديا لتعقيم وعلاج العدوى، وقد يساعد تناوله ليلا في منع تكاثر البكتيريا الضارة في الجسم.

خفض ضغط الدم المرتفع

يساعد حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تنظيم ضغط الدم.

وكشفت دراسات أن تناول ملعقة واحدة من خل التفاح، خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

تحسين المزاج

قد يكون شرب خل التفاح بانتظام مفتاحًا للحصول على صحة نفسية جيدة.

وكشفت نتائج دراسة، أجريت على الطلاب، أن تناول ملعقتين كبيرتين من الخل مرتين يوميا لمدة أربعة أسابيع، حسن المزاج وقلل أعراض الاكتئاب لدى طلبة الجامعات.

الآثار الجانبية لشرب خل التفاح قبل النوم

قد يسبب خل التفاح تهيج الحلق، وتأكل الأسنان، واضطرابات في المعدة بسبب حموضته العالية.

وتكون هذه الآثار أكثر وضوحا عند تناوله في الليل، ويمكن أن يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر واضطرابات النوم.

طريقة تناوله

ينصح الأطباء بتخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح عبر وضعها في الماء، أو أي سائل آخر مثل الشاي.

ويوصى بشربه قبل النوم بساعات قليلة حتى يستقر في المعدة.

 

Skynews
