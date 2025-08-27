A + A -

كثيراً ما ربطت الدراسات العلمية الشاي الأخضر بعدد من الفوائد الصحية، حيث ثبت أن الكاتيكينات (مضادات الأكسدة) الموجودة به تساعد على مكافحة الالتهابات والسكري، مع تحسين الذاكرة وصحة القلب.

ووفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعنيّ بالصحة، فقد أشار بعض الخبراء إلى أن شرب الشاي الأخضر مساء قبل النوم، قد يفيد الجسم بشكل خاص.

فما فوائد شرب الشاي الأخضر قبل النوم؟

1- يُخفف التوتر والقلق

يساعد حمض إل-ثيانين الموجود في الشاي الأخضر على تخفيف التوتر والقلق.

ويمكن للقلق والتوتر أن يرفعا ضغط الدم، ويؤثرا على المزاج والنوم، ويؤثران سلباً على جودة الحياة.

وتشير الأبحاث إلى أن إل-ثيانين يُحسّن أيضاً الوظائف الإدراكية والمزاج والتركيز.

2- تهدئة الجهاز الهضمي

يساعد شرب الشاي الأخضر على التبرز وتهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخات والغازات. فالكاتيكينات الموجودة في هذا الشاي تساعد على تقليل الالتهابات، ودعم ميكروبيوم الأمعاء، كما تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقاً لما أكدته الدراسات.

3- تحسين صحة الشعر والبشرة

يعزز تناول الشاي الأخضر قبل النوم صحة شعرك وبشرتك ويجعلهما أكثر لمعاناً وإشراقاً، حيث أثبتت الدراسات أنه يحارب علامات الشيخوخة ويعالج حَب الشباب.

يرجع ذلك إلى حقيقة أن الشاي الأخضر يُعزز إنتاج الكولاجين في بشرتكِ، مما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

لهذا السبب يُصنع عدد من منتجات العناية بالبشرة من الشاي الأخضر.

4- تعزيز صحة العقل

كشفت إحدى الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يومياً قبل النوم يعزز صحة العقل ويزيد من قدرة الشخص على التركيز عند استيقاظه من النوم.

وهذا التأثير مفيد، بشكل خاص، لكبار السن.

5- حرق الدهون وفقدان الوزن

تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر ليلاً يُحسّن معدل الأيض لديك، قبل الخلود إلى النوم.

وأظهرت إحدى الدراسات أن هذا الارتفاع في معدل الأيض قد يصل إلى 4 في المائة.

ويحتوي الشاي الأخضر على خصائص حرارية تُعزز حرق الدهون، بالإضافة إلى الكافيين.

كما يمكنه تغيير الهرمونات ومستوى السكر في الدم، مما يُقلل الشهية، كما أنه قد يزيد من هرمونات حرق الدهون في جسمك، مما يُحسّن عملية حرق الدهون.

6- الوقاية من أمراض القلب

أشارت دراسة، أُجريت عام 2022، إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام قد يقلل عدداً من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون.

وخلصت الدراسة إلى أن شرب أكثر من 5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 26 في المائة.