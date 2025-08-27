living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصعوبات المالية قد تصيب المراهقين باضطرابات الأكل

27
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يؤكد الباحثون أن اضطرابات الأكل يمكن أن تصيب أي فرد بصرف النظر عن السن والنوع والعرق والوضع الاجتماعي وحجم الجسم. ورغم أن هناك اعتقادا سائدا بأن اضطرابات الأكل عادة ما ترتبط بارتفاع المستوى المعيشي، أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية تتزايد احتمالات إصابتهم باضطرابات الأكل مثل الإفراط في تناول الطعام أو الصوم أو القيء أو صعوبة عملية الإخراج.

 

وفي إطار الدراسة التي أجريت في بريطانيا ونشرتها الدورية العلمية Jama Network Open، تابع الباحثون الحالة الصحية لـ7824 طفلا نصفهم من الذكور والنصف الأخر من الإناث من الميلاد حتى سن 18 عاما، ووجدت أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر تعاني من صعوبات مالية تتزايد احتمالات إصابتهم باضطرابات الأكل عندما يصلون إلى سن المراهقة.

 

وخلال الدراسة، قام الباحثون بفحص مستوى تعليم وطبيعة وظيفة ومستوى معيشة آباء الأطفال محل البحث، مع تقسيمهم إلى 5ا فئات حسب مستوى الدخل، وعندما بلغ هؤلاء الاطفال مرحلة المراهقة، قام الباحثون بتقييم مدى إصابة هؤلاء الأطفال باضطرابات الأكل. وتبين أن هذه النوعية من الاضطرابات تتزايد لدى المراهقين الذين ينتمون لأسر تعاني من صعوبات مالية وتتراوح أعمارهم ما بين 14 و 18 عاما.

وفي حالة تقييم درجة الصعوبات المالية للأسر وفق مؤشر من واحد إلى 15 درجة، اتضح أن كل درجة على مؤشر الصعوبات المالية تقترن بزيادة نسبتها 6% في احتمال إصابة الطفل أو المراهق باضطراب في العادات الغذائية.

 

ووجدت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" Medical Express المتخصص في الأبحاث الطبية أن الآباء الذين لا يتجاوز تعليمهم مستوى التعليم الإلزامي تتزايد احتمالات أن ينجبوا أطفالا يعانون من اضطرابات الغذاء بنسبة 80% مقارنة بالآباء الذين حصلوا على شهادات جامعية.

ورصدت الدراسة أيضا أن الأطفال الذين ينتمون لأسر ذات مستوى دخل منخفض تتزايد احتمالات إصابتهم باضطرابات الأكل بنسبة تتراوح ما بين 34% و35% مقارنة بالاطفال الذين ينتمون لأسر ذات مستويات دخل مرتفعة.

 

وأكدت الدراسة أن جهود التوعية بمشكلة اضطرابات الاكل في المدارس والمؤسسات الصحية وفي محيط الأسرة قد تساعد في إدراك هذه المشكلة في الوقت المناسب والبدء في علاجها بشكل مبكر.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout