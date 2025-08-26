living cost indicators
القهوة قد تُضعف مفعول المضادات الحيوية

26
AUGUST
2025
كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من فاعلية المضادات الحيوية.

وحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد درس الباحثون 94 مادة كيميائية مختلفة، وكيفية تأثيرها على بكتيريا الإشريكية القولونية، وتحديداً كيفية تأثيرها على الأنظمة التي تتحكم في دخول وخروج البكتيريا من الخلايا.

وتبين أن نحو ثلث المواد التي خضعت للاختبار تتداخل مع النشاط الجيني المرتبط بإدارة حركة دخول وخروج البكتيريا من الخلايا. ولكن الكافيين كان الأكثر بروزاً؛ إذ أدى إلى امتصاص بكتيريا الإشريكية القولونية كمية أقل من المضادات الحيوية.

وتتسبب عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية في تقلصات شديدة بالمعدة وإسهال وقيء.

وقال عالم الأحياء الدقيقة كريستوف بينسفيلد، من جامعة فورتسبورغ في ألمانيا، والذي قاد فريق الدراسة الجديدة: «تُظهر بياناتنا أن كثيراً من المواد يمكن أن تؤثر بشكل طفيف، ولكن منهجي، على النشاط الجيني المرتبط بالتحكم في حركة البكتيريا بالخلايا».

وأضاف: «هذه النتائج قد تكشف لنا الكثير عن كيفية بقاء مسببات الأمراض البكتيرية على قيد الحياة، وكيف يُمكننا التغلب عليها».

ومن جهتها، تقول المهندسة البيولوجية آنا ريتا بروشادو، من جامعة توبنغن في ألمانيا: «يُحفز الكافيين سلسلة من الأحداث، تبدأ ببروتين يُسمى (روب) ينظم النشاط الجيني، وتنتهي بتغيير كثير من البروتينات المسؤولة عن نقل المضادات الحيوية إلى بكتيريا الإشريكية القولونية، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض امتصاص المضادات الحيوية مثل السيبروفلوكساسين».

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا البحث يعتمد على اختبارات أُجريت في المختبر، وليس من الواضح تماماً ما هي كمية القهوة التي يجب شربها لإحداث فرق ملحوظ في الاستجابة للمضادات الحيوية.

الشرق الأوسط
