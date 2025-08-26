living cost indicators
7 فوائد صحية لشرب خل التفاح قبل النوم

26
AUGUST
2025
تشير الأبحاث إلى أن خل التفاح، المصنوع من عصير التفاح المُخمّر قد يُقدّم فوائد صحية كثيرة من بينها تحسين الهضم وضبط ضغط الدم. ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، هناك 7 فوائد لتناوله قبل النوم:

 

1. يُحسّن الهضم

خل التفاح غنيٌّ طبيعياً بالبروبيوتيك التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي من خلال مكافحة البكتيريا الضارة، كما قد يُشجع خل التفاح نمو البكتيريا «النافعة» في ميكروبيوم الأمعاء (البيئة البكتيرية الداخلية).

 

تشير الدراسات إلى أن هذا يدعم هضم الطعام والكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، مما قد يُخفف أعراضاً مثل الانتفاخ والغازات، ويؤدي إلى صحة هضمية أفضل.

 

2. يُساعد في ضبط سكر الدم

قد يُخفض خل التفاح مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل إفراغ المعدة ومنع هضم الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي وتحويلها إلى سكر.

 

وجدت دراسة أن شرب خل التفاح يُخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وكلما زاد استهلاكهم لخل التفاح، كانت النتائج أفضل.

 

وفي أبحاث أخرى، انخفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين تناولوا خل التفاح مع بعض من الجبن قبل النوم بشكل أكبر مقارنةً بمن تناولوا الماء والجبن فقط.

 

3. يُساعد في التحكم بالوزن

قد يُكبح خل التفاح شهيتك ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، خصوصاً في الليل. في إحدى الدراسات، لاحظ الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين تناولوا 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح يومياً لمدة 12 أسبوعاً انخفاضاً في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

 

ووجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا خل التفاح للفترة نفسها أفادوا بانخفاض شعورهم بالجوع وفقدانهم وزناً أكبر مقارنةً بمن لم يتناولوه.

 

4. يُخفض مستويات الكولسترول

ربطت بعض الأبحاث تناول خل التفاح بانخفاض مستويات الكولسترول الكلي وزيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو الكولسترول الجيد)، خصوصاً لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

 

وأظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين تناولوا خل التفاح مع اتباع نظام غذائي صحي انخفضت لديهم مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكولسترول السيئ) والكولسترول الكلي.

 

5. يُحارب البكتيريا الضارة

تشير الأبحاث إلى قدرة خل التفاح على العمل بوصفه مادة حافظة للأغذية ومحاربة للبكتيريا الضارة، بما في ذلك سلالات معينة، مثل المكورات العنقودية الذهبية (MRSA)، والإشريكية القولونية (E. coli).

 

على الرغم من أن خل التفاح يُستخدم تقليدياً لأغراض بكتيرية موضعية، مثل التطهير وعلاج الالتهابات، فإن تناوله ليلاً قد يساعد في منع بقاء البكتيريا الضارة في الجسم.

 

6. يُخفّض ضغط الدم المرتفع

قد يُنظّم حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح ضغط الدم.

 

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول حصة من خل التفاح (28 غراماً) تخفّض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بينما وجدت دراسة أخرى أن تناول حصة من خل التفاح يُؤدي إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم الانقباضي.

 

7. يُحسّن المزاج

قد تكون لشرب خل التفاح بانتظام فوائد على الصحة النفسية. في إحدى الدراسات، أفاد طلاب جامعيون بتحسن في المزاج وأعراض الاكتئاب بعد تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مرتين يومياً على مدى أربعة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، كانت نتائج تحليل البول المختبري للمشاركين متوافقة مع المؤشرات الحيوية المحتملة التي تُشير إلى مزاج متوازن.

 

كيفية تناول خل التفاح

يمكنك تجربة تناول خل التفاح قبل النوم ببضع خطوات بسيطة:

 

- خفف ملعقة كبيرة من خل التفاح بالماء (أو أي سائل آخر، مثل الشاي، إذا رغبت).

- اشربه قبل النوم ببضع ساعات للسماح للسائل بالاستقرار في معدتك.

- تأكد من تناول حصة واحدة فقط يومياً.

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بالاستمرار في تناول خل التفاح، حيث تشير معظم الأدلة المتاحة إلى أن ملاحظة أي فوائد قد تستغرق ثمانية أسابيع على الأقل.

 

أخطاء يجب تجنبها عند استخدام خل التفاح

للاستفادة الكاملة من فوائد خل التفاح قبل النوم، وتجنب أي آثار جانبية محتملة، إليك ما ينصح به الخبراء:

 

- احرص دائماً على تخفيف السائل بالماء قبل شربه، لأن حموضته قد تؤدي إلى تلف المعدة والأسنان.

- احرص على الحد من تناولك اليومي إلى جرعة صغيرة مرة واحدة يومياً.

- احذر من ملامسة أي سائل لبشرتك مباشرةً أثناء تناوله، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج أو ردود فعل تحسسية.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
