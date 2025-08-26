كيف تتحول بذور الشيا من غذاء خارق إلى خطر على صحتك؟

A + A -

تحتوي بذور الشيا على العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بالألياف، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والبروتين، والمعادن، ما يضعها على قائمة الأغذية الخارقة.

وتُعرف بذور الشيا بقدرتها على امتصاص كمية كبيرة من الماء، مما يساعد على الشعور بالشبع ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تساعد في تحسين صحة القلب، وتعزيز وظائف الجهاز الهضمي، وتقوية العظام، وتوفير الطاقة.

إلا أن تناول بذور الشيا الجافة من دون نقعها أو خلطها مع سائل يعتبر خطراً على الصحة، وقد يُسبب الاختناق ومشاكل في الجهاز الهضمي، حسب تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث».

لماذا يُعد تناول بذور الشيا الجافة خطراً على الصحة؟

تكمن المشكلة الكبرى في أن بذور الشيا الجافة قد تُسبب الاختناق، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة. كما أن الإفراط في تناولها قد يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

وقالت كيمبرلي برادو، الحاصلة على دكتوراه في التمريض الممارس، وأستاذة سريرية مشاركة في كلية التمريض بجامعة روتجرز، للموقع: «يمكن لبذور الشيا الجافة امتصاص الرطوبة من السوائل الهضمية المحيطة، مُشكلةً مادة هلامية تتمدد في الحجم».

وأضافت برادو أن التخمير وزيادة الضغط قد يُسببان ألماً في البطن وإمساكاً إذا لم تتوفر كمية كافية من الماء لدعم حركة الألياف.

وللمساعدة في منع ألم البطن، قالت برادو إنه من الأفضل نقع بذور الشيا مسبقاً والبدء بكمية أقل إذا لم تكن معتاداً على الأطعمة الغنية بالألياف.

كيف تؤثر بذور الشيا على جهازك الهضمي؟

قد يصعب على أي شخص تحمّل بذور الشيا الجافة، لكنها قد تُسبب إزعاجاً خاصاً إذا لم تتناول نظاماً غذائياً غنياً بالألياف منذ فترة.

أوضحت الدكتورة رابيا دي لاتور، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والأستاذة المساعدة في قسم الطب في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك أن «تناول الكثير من الألياف دفعةً واحدة قد يُسبب بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، لذا إذا لم تكن معتاداً على ذلك، فمن الأفضل زيادة الكمية تدريجياً إلى الكمية الصحية بدلاً من تناول جرعة كبيرة في البداية».

بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و50 عاماً، يعني هذا تناول نحو 25 غراماً من الألياف يومياً؛ بينما يحتاج الرجال في الفئة العمرية نفسها إلى 38 غراماً.

وقالت دي لاتور: «إذا لم تنقع بذور الشيا مسبقاً وبدأت تشعر بالانتفاخ أو بأعراض مزعجة أخرى، فاشرب زجاجة ماء. أنصحك بترطيب جسمك بالماء وإراحة أمعائك لبضع ساعات إذا شعرت بتوعك بعد تناولها».

كيف نتناول بذور الشيا بالطريقة الصحيحة؟

لتجنب مشاكل المعدة، يُفضل خلط بذور الشيا مع مكونات رطبة قبل تناولها.

وقالت برادو: «تحتوي العديد من الوصفات الرائعة على بذور شيا منقوعة مسبقاً، أو يمكنك مزجها مع أطعمة رطبة مثل الزبادي والعصائر ودقيق الشوفان والحلويات والشوربات. هذا يسمح للبذور بالترطيب قبل دخول الجهاز الهضمي، ويقلل من خطر الانتفاخ والتقلصات وآلام البطن».

إذا كنت جديداً على تناول بذور الشيا، فعليك البدء بملعقة كبيرة يومياً لضمان قدرة جهازك الهضمي على تحملها، كما أوصت برادو.

وأضافت: «يمكن زيادة الكمية تدريجياً، مع شرب الكثير من الماء، يمكن أن يساعد الجسم على التكيف وتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية».