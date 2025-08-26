التمر أم التين.. أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

A + A -

تُعد الفواكه المجففة كالتمر والتين خيارات مغذية للوجبات الخفيفة الصحية والتحكم في الرغبة بالحلويات. ويتميز كلاهما بمذاق حلو طبيعي، وغني بالألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات الأساسية، مما يعزز الصحة العامة.

لكن إذا كان الهدف هو خسارة الوزن، من الضروري فهم الفروقات في السعرات الحرارية والسكريات والألياف بين التمر والتين، فبينما يمنح التمر دفعة سريعة من الطاقة، يساعد التين في التحكم بالوزن بفعالية أكبر نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية ومستويات السكر فيه.

وعلى الرغم من غنى كليهما بالعناصر الغذائية، فإن تركيبتهما من السكر والسعرات الحرارية والألياف تجعلهما مناسبتين لأهداف غذائية متنوعة، خاصة في إدارة الوزن، وفقًا لـ"Times of India".

المؤشر الجلايسيمي

فالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع قد تسبب ارتفاعاً سريعاً في سكر الدم، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الطاقة وزيادة الشعور بالجوع بعد تناولها بفترة قصيرة.

يبلغ المؤشر الجلايسيمي للتين المجفف حوالي 61، مما يصنفه ضمن النطاق المتوسط.

كما يتميز التين عموماً بمؤشر جلايسيمي أقل من التمر، مما يعني امتصاصًا أبطأ وتأثيرًا ألطف على مستويات السكر في الدم.

في المقابل، يساعد التمر على امتصاص السكر بشكل أسرع عند تناوله بكميات كبيرة.

ويمكن أن يكون التين الخيار الأفضل لمن يحافظون على حساسية الأنسولين أو يحاولون تجنب ارتفاع السكر.

فقدان الوزن

التمر غني بالسعرات الحرارية، حيث يحتوي على ما يقارب 280-300 سعر حراري لكل 100 غرام، بينما يوفر التين حوالي 70-75 سعرًا حراريًا فقط لكل 100 غرام.

ويُعد التين خيارًا منخفض السعرات الحرارية، مما قد يكون مفيدًا لمن يسعون للحفاظ على عجز في السعرات الحرارية لفقدان الوزن.

أما بالنسبة للأفراد الذين ينظمون استهلاكهم من السكر أو يراقبون إجمالي السعرات الحرارية، يكون التين الخيار الأنسب لخسارة الوزن.

وبينما يحتوي كلا النوعين من الفاكهة على سكريات طبيعية كالفروكتوز والغلوكوز، فإن التمر يحتوي على كمية أكبر في كل حصة.

محتوى الألياف

تُعد الألياف عاملا أساسيا في فقدان الوزن، لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتدعم الهضم وتنظم مستويات السكر في الدم.

• يحتوي التين على نسبة أعلى قليلا من الألياف، حيث يوفر حوالي 9-10 غرامات لكل 100 غرام، مما يساهم في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع بين الوجبات.

• يعتبر محتوى التمر من الألياف أقل قليلاً، إلا أنه يُقدّم كمية جيدة منها، حوالي 7-8 غرامات لكل 100 غرام، خاصة في أنواع مثل المجدول.

يُساعد هذا المحتوى من الألياف على الهضم ويدعم مستويات السكر في الدم، ويساهم في صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين وظائف الأمعاء.

إذا كان الشخص يبحث عن وجبة خفيفة تُكبح الشهية وتشعر بالشبع دون سعرات حرارية زائدة، فإن التين هو الخيار الأمثل بفضل نسبة الألياف إلى السعرات الحرارية العالية فيه.

الشبع والتحكم في الكميات

يحتوي كلٌّ من التمر والتين على نسبة عالية من الألياف والسكريات الطبيعية، مما يعني أنهما قد يُشعران الشخص بالشبع، ولكن التحكم في الكميات أمر أساسي.

• لأن التين سعراته الحرارية أقل كثافة، فإنه يسمح بتناول كميات أكبر قليلاً دون زيادة السعرات الحرارية.

• يُفضّل تناول التمر بكميات أصغر، حتى 2-3 تمور فقط يُمكن أن تُوفّر دفعة سريعة من الطاقة دون سعرات حرارية زائدة.

فعند تناول التمر بوعي، يُمكن أن يكون كلاهما جزءًا من نظام غذائي متوازن لفقدان الوزن، لكن التين يُوفّر مرونة أكبر من حيث الحجم والشعور بالشبع.

الفيتامينات والمعادن

• يتميز التين بأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين K. تدعم هذه العناصر الغذائية صحة العظام والقلب ووظائف العضلات السليمة.

• أما التمر فهو غني بالبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامينات B، لذا يكون مفيدا بشكل خاص لتجديد مستويات الطاقة ومقاومة التعب.

صحة الجهاز الهضمي ومضادات الأكسدة

يُعد كل من التمر والتين غنيين بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الالتهابات ودعم صحة الخلايا، كما يُعززان صحة الهضم بفضل محتواهما العالي من الألياف.

• يمكن أن يُساعد التين في تخفيف الإمساك بفضل أليافه القابلة للذوبان، التي تُضيف حجمًا للبراز وتُعزز انتظام حركة الأمعاء.

• يُمكن للتمر أيضًا أن يحسّن الهضم وصحة الأمعاء، خاصةً عند نقعه طوال الليل وتناوله صباحًا، حيث يُساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة وتوفير الطاقة الطبيعية.