علاقة وثيقة بين عدم شرب كمية كافية من الماء والشعور بالإجهاد

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء لديهم استجابة بيولوجية أقوى للإجهاد.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين اعتادوا على شرب كمية أقل يطلقون مستويات أكبر من هرمون الإجهاد الكورتيزول، على الرغم من أنهم لا يشعرون بالعطش أكثر من الأشخاص الذين يشربون أكثر.

ويقترح الباحثون أن الاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة خلال فترات الإجهاد يمكن أن يكون مفيدا للصحة على المدى الطويل، بحسب وكالة "بي إيه مييا" البريطانية.

وشملت الدراسة، التي قادها خبراء في "جامعة ليفربول" جون مورس (إل.جيه.إم.يو)، 16 شخصا شربوا أقل من 1.5 لتر من الماء يوميا، إلى جانب 16 شخصا التزموا بانتظام بالإرشادات اليومية الموصى بها لتناول السوائل.

واستخدم الباحثون إرشادات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (إي.إف.إس.إيه)، التي توصي بأن يشرب الرجال 2.5 لتر من الماء يوميا بينما يجب على النساء شرب لترين.

وفي المملكة المتحدة، يشير دليل "إيتويل" إلى أن البالغين يجب أن يشربوا ما بين 6 و8 أكواب من السوائل يوميًا، أي ما يقرب من 1.5 إلى لترين.

ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص إلى شرب المزيد عندما يكون الجو حارا، أو إذا كانوا نشطين للغاية، أو إذا كانوا يتعافون من مرض، أو إذا كانوا حوامل أو يرضعن.