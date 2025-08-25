living cost indicators
ذباب آكل للحم.. أول إصابة بشرية مؤكدة!

25
AUGUST
2025
أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة بداء "الدودة الحلزونية"، وهو ذباب طفيلي آكل للحم، وذلك لدى مريض عاد من رحلة إلى السلفادور، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، آندرو نيكسون، أن الفحوص التي أجريت بالتعاون بين وزارة الصحة في ولاية ماريلاند والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أكدت في الرابع من آب إصابة المريض بالدودة الحلزونية. وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن أن الحالة مرتبطة بوافد من غواتيمالا، من دون حسم رسمي بشأن مصدر العدوى

وأكد نيكسون أن مستوى الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة منخفض للغاية، فيما لم تؤكد السلطات الأميركية تسجيل أي إصابات في الحيوانات منذ مطلع العام الجاري.

بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية، فإن أي تفشٍ للعدوى قد يكلف الاقتصاد خسائر ضخمة، تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار في ولاية تكساس وحدها، التي تُعد أكبر منتج للماشية في البلاد، وذلك نتيجة نفوق الحيوانات وتكاليف العلاج والعمالة.

تُعرف الديدان الحلزونية بأنها نوع من الذباب الطفيلي تضع إناثه البيض في جروح الحيوانات ذوات الدم الحار. وما إن يفقس البيض حتى تبدأ اليرقات باستخدام أفواهها الحادة للحفر في اللحم الحي، ما قد يؤدي إلى موت الكائن المصاب إذا لم يُعالج.

ورغم ندرة إصابتها للبشر، فإن الحالات المسجَّلة قد تكون قاتلة، ويتطلب العلاج إزالة مئات اليرقات وتطهير الجروح بشكل كامل. ومع ذلك، ترتفع فرص النجاة عند بدء العلاج مبكرًا.

 

Skynews
