إنقاص الوزن دون عقاقير بات ممكنا.. السر في خرزات شبيهة بحبات الشاي

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال باحثون صينيون إن خرزات دقيقة نباتية تشبه حبات شاي البوبا ساعدت الفئران على خسارة الوزن عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون وإن تلك الحبات قد تصبح يوما ما خيارا لإنقاص الوزن بدون عقاقير.

تصنع الخرزات الدقيقة من الشاي الأخضر وفيتامين هـ، ثم تُغلف بجزيئات مشتقة من الأعشاب البحرية. وبمجرد تناولها، يتمدد الغلاف وترتبط جزيئات الشاي الأخضر وفيتامين هـ بالدهون المهضومة جزئيا في الأمعاء وتحبسها.

وفقدت الفئران التي كانت تتبع نظاما غذائيا عالي الدهون 17 بالمئة من إجمالي وزن جسمها عندما تناولت الخرزات الدقيقة لمدة شهر، لكن الفئران، التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون بدون الخرزات الدقيقة، لم تفقد وزنها.

ووجد الباحثون كذلك أن الفئران التي تغذت على الخرزات الدقيقة عانت من تلف في الكبد بدرجة أقل من الفئران التي تغذت على النظام الغذائي عالي الدهون بدون الحبات.

وأفرزت الفئران التي تناولت الخرزات الدقيقة كمية من الدهون في برازها تعادل الدهون التي أفرزتها مجموعة أخرى من الفئران تسير على نظام غذائي عالي الدهون تلقت عقار أورليستات لإنقاص الوزن، لكن بدون الآثار الجانبية على المعدة التي عانت منها مجموعة عقار أورليستات، والذي يعمل أيضا على إزالة الدهون المهضومة جزئيا في الأمعاء.

ويباع أورليستات بدون وصفة طبية باسم (ألي) من شركة جلاكسو سميث كلاين وبوصفة طبية باسم (زينيكال) من شركة روش.

 

سيقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع الرقمي للجمعية الكيميائية الأميركية في خريف 2025.

 

في غضون ذلك، بدأوا في اختبار الخرزات الدقيقة على البشر.

 

ويقول الباحثون إن الخرزات لا نكهة لها تقريبا ويمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي.

 

وقال قائد الدراسة يوي وو، وهو طالب دراسات عليا في جامعة سيتشوان، في بيان "نريد تطوير شيء يتناسب مع الطريقة التي يأكل ويعيش بها الناس عادة".

