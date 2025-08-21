living cost indicators
دراسة تكشف أثرا صادما لـ"كوفيد 19" على الأوعية الدموية

21
AUGUST
2025
كشفت دراسة جديدة أن فيروس كوفيد-19 يسرع شيخوخة الأوعية الدموية، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف، على المدى الطويل.

وتعرف هذه الحالات طبيا باسم "شيخوخة الأوعية الدموية"، إذ تصبح الأوعية، التي تنقل الأكسجين إلى الأعضاء، أكثر صلابة، وهي عملية طبيعية تحدث مع التقدم في العمر.

وأظهرت دراسة جديدة، قام بيها باحثون من جامعة باريس سيتي، وشملت أكثر من 2300 شخص، من 16 دولة مختلفة، أن فيروس كوفيد-19 يسرع هذه العملية بمقدار 5 سنوات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثين الفرنسيون، أوضحوا أن تأثيرات كوفيد-19 كانت أكثر وضوحا لدى النساء، مقارنة بالرجال.

وكشفت الدراسة المنشورة في "المجلة الأوروبية للقلب" أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس كانت شرايينهم أقل صلابة، مقارنة بغير الملقحين.

وأظهرت دراسات سابقة أن شيخوخة الأوعية الدموية تزيد خطر الإصابة بالخرف.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الأستاذة روزا ماريا برونو من جامعة باريس سيتي: "نعلم أن كوفيد يمكن أن يؤثر مباشرة على الأوعية الدموية. نعتقد أن ذلك قد يكون نتيجة شيخوخة الأوعية الدموية، ما يعني أن أوعيتك الدموية أكبر سنا من عمرك الفعلي، وأنت أكثر عرضة لأمراض القلب".

 

وقدر الباحثون عمر الأوعية الدموية باستخدام جهاز يقيس سرعة انتقال موجات ضغط الدم، فكلما ارتفعت سرعة القياس، كلما كانت الأوعية الدموية أكثر تصلبا وعمرها أكبر.

 

وأخذ الباحثون القياسات عبر مرحلتين، الأولى بعد 6 أشهر من الإصابة بالفيروس، والثانية بعد 12 شهرا.

 

ووجد الباحثون لدى امرأة، بالغة من العمر 60 عاما، أن شيخوخة أوعيتها الدموية زادت بنسبة عادلت 5 سنوات.

 

تفسيرات محتملة

 

وأوضحت الأستاذة برونو، أن هناك عدة تفسيرات محتملة لتسريع الفيروس عملية الشيخوخة، منها تأثير الفيروس على الخلايا.

 

وبخصوص زيادة نسبة التأثير على النساء، أوضحت الأستاذة أن ذلك يرجع إلى إظهار النساء استجابة مناعية أسرع وأقوى، مقارنة بالرجال.

 

لكن يمكن معالجة شيخوخة الأوعية الدموية من خلال إحداث تغييرات في نمط الحياة، وتناول أدوية خاصة لخفض ضغط الدم والكولسترول.

Skynews
