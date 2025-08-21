living cost indicators
جهاز محمول ربما يجعل زراعة العيون حقيقة واقعية

21
AUGUST
2025
على الرغم مما قد توحي به بعض الأفلام، من المستحيل حاليًا زراعة عيون بشرية وظيفية قادرة على الرؤية. إلا أن العلماء يخطون خطوةً كبيرةً في هذا الاتجاه بتطوير جهاز لزراعة العين يُعرف باسم "أكسجة العين خارج الجسم"، وفقًا لما نشره موقع "نيو أطلس" New Atlas.

عيون غير وظيفية

في البداية، تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن زراعة عيون غير وظيفية في تجاويف فارغة لأغراض تجميلية، كما هو الحال أثناء عمليات زراعة الوجه.

لكن للأسف، لا تستطيع هذه العيون الرؤية. ويعود ذلك أساسًا إلى أن العيون تحتاج إلى إمداد مستمر من الدم المؤكسج، وهو ما يصعب توفيره بعد استئصال العين من جسم المتبرع. إذا توقف تدفق الأكسجين هذا ولو لفترة قصيرة، فستتوقف شبكية العين عن العمل بشكل دائم. وهنا يأتي دور جهاز ECMO للعين.

أكسجة غشائية

يُشتق اسم "ECMO" من أنظمة "الأكسجة الغشائية خارج الجسم" المُستخدمة لتزويد دم المرضى بالأكسجين أثناء عمليات زراعة القلب والرئة، ويجري تطوير هذا الجهاز من قِبل علماء من جامعة ميامي، بالتعاون مع معهد باسكوم بالمر للعيون في ميامي وكلية ميلر للطب.

 

دم دافئ مؤكسج

تكمن الفكرة في أنه عند إزالة عين من جسم متبرع متوفى دماغيًا قبل حدوث وفاته السريرية (وبموافقة عائلته)، تُوضع في جهاز محمول - جهاز ECMO للعين - يضخ باستمرار دمًا دافئًا مُؤكسجًا ممزوجًا بـ"محلول فريد" داخل وخارج العضو.

 

ما دام هذا السائل يدور، تبقى العين حية وعاملة. ولأن الجهاز محمول ومستقل، يُمكن نقله والعين من غرفة عمليات إلى أخرى، أو حتى بين مستشفيات مختلفة.

 

اسم ECMO من أنظمة الأكسجة الغشائية خارج الجسم المُستخدمة لتزويد دم المرضى بالأكسجين - نيو أطلس

اسم ECMO من أنظمة الأكسجة الغشائية خارج الجسم المُستخدمة لتزويد دم المرضى بالأكسجين - نيو أطلس

تقنية مبتكرة

وفي اختبار أولي لهذه التقنية، تمكن نموذج أولي من الجهاز من الحفاظ على عين بشرية متبرعة صالحة للحياة لعدة ساعات بعد الاستخراج. الأهم من ذلك، أنه أمكن رؤية صبغة مضافة تتدفق عبر شبكية العين، والتي ظلت تعمل طوال الوقت.

 

العصب البصري

يقول بروفيسور المساعد أشوتوش أغاروال، عضو فريق الباحثين، ومهندس الطب الحيوي في "جامعة ميامي": "لم يُجرَ هذا النوع من الإجراءات من قبل في أي موقع في الولايات المتحدة، وربما في العالم أيضًا".

 

ويضيف: "لا يوجد منتج مثل جهاز ECMO للعين، ولكن هذا كان دليلاً على أن كل شيء كان يعمل بشكل جيد". تتضمن الخطوات التالية في البحث ابتكار أساليب للحفاظ على العصب البصري للعين وإعادة توصيله.

{{article.title}}
