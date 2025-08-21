أولها الفاصوليا السوداء.. 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكري

A + A -

يُعدّ داء السكري مصدر قلق متزايد، حيث يُصيب كثيرا من الأشخاص حول العالم، بالإضافة إلى أن ملايين البشر تم تشخيص حالاتهم بمرحلة ما قبل السكري.

وكونه أمرا يشغل الكثيرين، يوصي الخبيران ديانا ليكالزي وخوسيه تيجيرو بإضافة أطعمة غنية بالألياف والبروتين والمركبات إلى النظام الغذائي كي تُحسّن حساسية الأنسولين وتُساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، بما يمكن أن يُساعد في علاج السكري، وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.

داء السكري

ويرتبط السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعًا، ارتباطًا وثيقًا بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي وقلة النشاط البدني وزيادة الوزن.

وفي حال عدم علاجه، يُمكن أن يُؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وأمراض القلب والفشل الكلوي وتلف الأعصاب وفقدان البصر، مما يُشكّل عبئًا كبيرًا على كل من الأفراد ونظام الرعاية الصحية.

علاجات تتجاوز الأدوية

يحظى مفهوم علاج داء السكري باهتمام متزايد لأنه يمنح أملًا يتجاوز الأدوية. فمن خلال معالجة الأسباب الجذرية، وهي مقاومة الأنسولين وارتفاع سكر الدم واختلال التوازن الأيضي، يمكن للعديد من الأشخاص استعادة مستوى السكر في الدم إلى مستوياته الطبيعية والحفاظ عليه دون الحاجة إلى الأدوية.

أثبتت تغييرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام وإدارة الوزن وتقليل التوتر، فعاليتها في استعادة حساسية الأنسولين وحماية الصحة على المدى الطويل. يمتد تأثير علاج داء السكري إلى تقليل خطر حدوث المضاعفات ويُحسّن أيضًا الطاقة والحالة المزاجية ونوعية الحياة.

4 أطعمة مفيدة

ومؤخرًا، قدم خبيرا التغذية ديانا ليكالزي وخوسيه تيجيرو، على حسابهما على إنستغرام، نصائح لمرضى السكري، لإضافة 4 أطعمة يمكن أن تساعد في علاج داء السكري. ويقدم الثنائي نصائح لخفض مستوى السكر في الدم إلى مستويات غير مرتبطة بالسكري من خلال أدلة وخطط وجبات، كما يلي:

1. الفاصوليا

يشدد الخبيران على أهمية تناول الفاصوليا السوداء للسيطرة على مرض السكري. إن الفاصوليا بمثابة مصدر طاقة طبيعي بطيء الحرق. كما أنها غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يساعد على منع ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.

وتُبطئ هذه الألياف عملية الهضم، مما يعني أن الغلوكوز يتدفق بسلاسة إلى مجرى الدم بدلاً من أن يغمره. ولأن الفاصوليا غنية بالمغنيسيوم، فإن تناولها يساعد الخلايا على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين. يمكن مزج الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء والحمص في الحساء، أو السلطات.

2. البروكلي

إن البروكلي مصدر غني بالألياف الغذائية لمكافحة داء السكري. إنه غني بالسلفوروفان، وهو مركب يُحسّن حساسية الأنسولين ويحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويحتوي البروكلي بشكل طبيعي على الكروم، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين استخدام الجسم للأنسولين.

وبالتالي يُساعد تناول البروكلي على خفض نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت. كما أن محتواه من الألياف ممتاز لإبطاء ارتفاعات الغلوكوز المزعجة، ولأنه منخفض الكربوهيدرات، فلن يُؤثر على التوازن الغذائي.

3. إدامامي

تُعتبر إدامامي، وهي حبوب صغيرة من فول الصويا الأخضر، سرًا خارقًا في خفض نسبة السكر في الدم. إنها غنية بالبروتين النباتي والألياف والإيزوفلافون التي تُساعد على تحسين حساسية الأنسولين. لأن مؤشرها الجلايسيمي منخفض، فهي لا تسبب ارتفاعات حادة في السكر، مما يحافظ على توازن مستويات الطاقة لديك.

4. التوت

إن التوت، بأنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر، حلو المذاق ولكنه منخفض السكر وغني بالألياف ومليء بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تحسين وظيفة الأنسولين. ترتبط الأنثوسيانين (وهي الصبغة النباتية التي تُعطيها ألوانها الجريئة) بتحسين التحكم في مستوى الغلوكوز وتقليل الالتهابات. كما أن تناول التوت مع الوجبات يُمكن أن يُبطئ هضم الكربوهيدرات، مما يعني انخفاضاً في تقلبات سكر الدم.

نصائح إضافية

إلى جانب هذه الأطعمة الأربعة، يوصي الخبراء أيضًا ببعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما يلي:

*المأكولات البحرية

تُعد المأكولات البحرية، بما يشمل الأسماك والمحار، مصدرًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في إدارة سكر الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم، ومنع ارتفاع السكر بعد الوجبات، وتعزيز الشعور بالشبع. يمكن أن يساعد هذا في تقليل الإفراط في تناول الطعام ودعم فقدان الوزن الصحي، وكلاهما مهم للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام مثل السلمون والسردين يُحسّن التحكم في سكر الدم.

*اليقطين وبذور اليقطين

يتميز اليقطين وبذوره بألوان زاهية وغنية بالألياف وغنية بمضادات الأكسدة، مما يجعلها خيارًا ذكيًا لدعم مستويات سكر الدم الصحية. يُستخدم اليقطين منذ فترة طويلة كعلاج تقليدي لمرض السكري في عدد من البلدان، لأنه يحتوي على عديدات السكاريد، وهو نوع من الكربوهيدرات، التي أظهرت قدرتها على تنظيم سكر الدم. أظهرت الدراسات التي استخدمت مستخلصات ومساحيق اليقطين انخفاضًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم، سواءً في تجارب بشرية محدودة أو في أبحاث على الحيوانات. لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تأثير تناول اليقطين الكامل على ضبط مستوى السكر في الدم.

نظام متوازن

إن عكس مسار داء السكري من النوع الثاني ليس سحرًا، بل غالبًا ما يتعلق بما يتناوله الشخص، فيمكن لنظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية أن يساعد في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، وحتى تقليل الحاجة إلى الأدوية.

وينبغي التفكير في تقليل الوجبات السريعة المصنعة، وتناول المزيد من الأطعمة الكاملة والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات الغنية بالألياف. يساعد تقليل السكريات المضافة والحبوب المكررة الجسم على تجنب ارتفاعات الغلوكوز المزعجة.

الماء مشروب أساسي

كما يلاحظ البعض تحسنًا ملحوظًا بمجرد استبدال المشروبات الغازية بالماء، وإضافة المزيد من الخضراوات، والتحكم في الكميات. ينبغي الحرص على الحركة المنتظمة، وسيحصل الجسم على الأدوات التي يحتاجها للتعافي وموازنة مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام والتحكم في التوتر يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج.

هذا ويمكن أن تساعد المتابعة المنتظمة مع طبيب أو اختصاصي تغذية على مراقبة التقدم وتعديل الخطط بشكل آمن. ففي نهاية المطاف، يُعد الطعام من أقوى الأدوية لعلاج داء السكري، وتعتبر الوجبة فرصة لتحقيق التوازن والشفاء والصحة على المدى الطويل.