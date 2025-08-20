لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام... أفضل وقت لتناول الزبادي

A + A -

يُعدّ الزبادي، المصنوع من الحليب المُخمّر، عنصراً أساسياً في النظام الغذائي للكثيرين، وهو معروف بفوائده الصحية العديدة، بدءاً من صحة الأمعاء وتقوية العظام وصولاً إلى فقدان الوزن. تناول الزبادي في وقت مُحدد من اليوم يُمكن أن يُعزز هذه الفوائد، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

أفضل الأوقات لتناول الزبادي لصحة الأمعاء:

قبل الوجبة بثلاثين دقيقة أو مع الوجبة

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مُفيدة تُحسّن صحة الأمعاء، ويحتوي الزبادي تحديداً على اللاكتوباسيلس، والعقديات، والبيفيدوباكتيريوم. ولتحسين صحة الأمعاء، يجب أن تصل هذه البروبيوتيك إلى الأمعاء.

أظهرت الأبحاث أن بكتيريا اللاكتوباسيلس (Lactobacillus) أكثر قدرة على الصمود في بيئة المعدة القاسية والوصول إلى الأمعاء عند تناولها مع الوجبة أو قبلها بـ30 دقيقة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض حمض المعدة عندما تكون المعدة فارغة.

أسوأ وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء هو بعد الوجبة بـ30 دقيقة.

في الدراسة نفسها، لم تصمد بكتيريا اللاكتوباسيلس بأعداد كبيرة عند تناولها بعد 30 دقيقة من الوجبة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة حمض المعدة أثناء الهضم، مما يُدمر البروبيوتيك قبل وصوله إلى الأمعاء.

أفضل وقت لتناول الزبادي لفقدان الوزن:

يمكن أن يساعدك الزبادي على إنقاص الوزن، وتشمل أفضل الأوقات لتناول الزبادي لفقدان الوزن ما يلي:

كوجبة خفيفة بين الوجبات

في وجبة الإفطار

قبل الوجبات

يرتبط تناول الزبادي بانتظام بالحفاظ على وزن ثابت، ويعود ذلك جزئياً إلى أنه يحل محل الأطعمة غير الصحية أو الغنية بالسكر أو الدهون في نظامك الغذائي. قد يساعدك استبدال الزبادي بالوجبات الخفيفة أو الحلويات أو المكونات غير الصحية (مثل المايونيز)، على تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

كما يمكن للمستويات العالية من الكالسيوم والبروتين الموجودة في الزبادي أن تنظم شهيتك وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام، فتناول الزبادي قبل الوجبة يمنع الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في تقديم الطعام.

وتناول الزبادي على الإفطار قد يساعد أيضاً في كبح شهيتك، ويساعد البروتين الموجود في الزبادي على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام الناتجة عن تقلبات السكر في الدم.

أفضل وقت لتناول الزبادي لعظام أقوى:

في الوقت نفسه يومياً، على سبيل المثال عند الإفطار، للمساعدة في بناء عادة يومية.

بعد التمرين

تناول الزبادي في أي وقت من اليوم يمكن أن يساعد في بناء عظام أقوى. ويميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الزبادي إلى الحصول على كثافة معادن عظام أفضل، حيث يحتوي الزبادي على الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام. يمكن لفيتامين «د» والبروتين والبروبيوتيك الموجودة في الزبادي أن تدعم صحة العظام.

يوصي الخبراء بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من منتجات الألبان قليلة الدسم يومياً لصحة عظام مثالية، ويجد بعض الناس أن اكتساب عادة تناول طعام في الوقت نفسه يومياً (على سبيل المثال، مع وجبة الإفطار، أو كوجبة خفيفة بعد الظهر) يُساعدهم على تذكر تناوله.

تناول الزبادي بعد التمرين، على وجه الخصوص، قد يُساعد في الحفاظ صحة العظام. في إحدى الدراسات، ارتبطت التمارين عالية الجهد والتأثير مع تناول الزبادي اليوناني بعد التمرين بتحسين تكوين العظام.