القهوة السوداء... 5 فئات من الناس عليهم تجنب تناولها

20
AUGUST
2025
تُعد القهوة السوداء خياراً مفضّلاً لدى الكثير من المهتمين بالصحة، بفضل احتوائها على القليل من السعرات الحرارية وغناها بمضادات الأكسدة، إضافةً إلى قدرتها المحتملة على تعزيز الأيض. ومع ذلك، فهي ليست مناسبة للجميع؛ إذ يمكن أن تُسبّب أضراراً صحية لبعض الفئات، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو حتى معتدلة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين أو الحموضة، حسب موقع «ذي هيلث سايت» الطبي.

يعود السبب إلى أن القهوة السوداء تتميز بخصائص منبّهة، واحتوائها على الكافيين، وارتفاع حموضتها؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات الطبية أو التداخل مع بعض الأدوية. وفيما يلي خمس فئات يُنصح بتجنّبها تماماً:

مرضى الارتجاع المعدي المريئي أو التهاب المعدة

القهوة السوداء شديدة الحموضة، وقد تؤدي إلى تهيّج بطانة المعدة وزيادة حرقة المعدة والانتفاخ والألم. كما أن الكافيين يرخّي العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء، مما يسهل ارتجاع الحمض ويؤخر التعافي.

المصابون باضطرابات القلق

الكافيين يرفع معدل ضربات القلب ومستويات هرمونات التوتر، ما قد يفاقم أعراض القلق، مثل التوتر، والأرق، والتهيّج، وحتى نوبات الهلع.

الذين يعانون من اضطرابات النوم

القهوة تمنع عمل مادة الأدينوزين المسؤولة عن الإحساس بالنعاس، ويمكن أن يبقى تأثير الكافيين لساعات طويلة، ما يؤدي إلى الأرق وتدهور جودة النوم، وحتى التعب المزمن.

مرضى ارتفاع ضغط الدم

قد يرفع الكافيين ضغط الدم بشكل مؤقت، مما يزيد خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل الجلطات أو النوبات القلبية لدى مرضى الضغط المرتفع.

 

النساء الحوامل

أثناء الحمل، يتباطأ حرق الكافيين في الجسم، ما يزيد مدة بقائه. الكميات الزائدة قد ترتبط بانخفاض وزن المولود أو الولادة المبكرة؛ لذا توصي الجمعيات الطبية بألا تتجاوز الحصة اليومية 200 ملغ أو الامتناع التام للمرأة الحامل عن تناول الكافيين.

 

أضرار أخرى محتملة

حتى لدى الأشخاص الأصحاء، قد يؤدي الإفراط (أكثر من 3-4 أكواب يومياً) في القهوة إلى اضطرابات هضمية، وزيادة ضربات القلب، والاعتماد على الكافيين وأعراض الانسحاب، وضعف امتصاص الكالسيوم مما يؤثر على صحة العظام.

