صوتك قد يكشف عن إصابتك بنوع نادر من السرطان

20
AUGUST
2025
أكدت مجموعة من الباحثين أن نبرة الصوت يمكن أن تساعد في الكشف عن سرطان الحنجرة في وقت أبكر من الطرق الحالية.

وفي حين أن التمييز بين نبرة الصوت العادية وبين تلك الخاصة بالمصابين بسرطان الحنجرة مستحيلة بالأذن البشرية، فقد وجد العلماء أن خوارزميات التعلم الآلي قادرة على القيام بهذا الأمر، بحسب ما نقله موقع «ساينس آليرت» العلمي.

وفي عام 2021، شُخِّص نحو 1.1 مليون شخص حول العالم بسرطان الحنجرة أو ما يُعرف بسرطان «صندوق الصوت»، وتوفي بسببه نحو 100 ألف شخص.

وحالياً، يُشخَّص هذا السرطان من قِبَل متخصصين باستخدام إجراءات جراحية مثل تنظير الأنف بالفيديو وخزعات الأنسجة.

ويمكن للأداة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الحنجرة باستخدام التسجيلات الصوتية، أن تساعد الأطباء على تحديد المرضى المعرضين للخطر بشكل أسرع.

ومن خلال تحليل أكثر من 12 ألف تسجيل صوتي من 306 مشاركين من أميركا الشمالية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، حدد الباحثون التابعون لجامعة أوريغون للصحة والعلوم وجامعة ولاية بورتلاند السمات الصوتية الدالة على الأورام الحميدة أو السرطانية في الحنجرة.

وأكدوا أن تقنيتهم الجديدة يمكنها تحديد المصابين بالسرطان، والأورام الحميدة، واضطرابات الصوت.

لكنهم أشاروا إلى أن الأمر كان أكثر نجاحاً مع الرجال منه لدى النساء، مؤكدين الحاجة للمزيد من التطوير لتحقيق كفاءة متساوية بين الجنسين.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
