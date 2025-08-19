فقدان الوزن يزيد فرص الحمل الطبيعي

A + A -

أظهرت دراسة حديثة أن إنقاص الوزن يمكن أن يزيد فرص الحمل بشكل طبيعي لدى النساء بنسبة 47 في المائة.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قامت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد، بتحليل 12 تجربة دولية شملت 1921 امرأة رغبن في الإنجاب، وعانين من البدانة، شارك عدد منهن في برامج لإنقاص الوزن قبل البدء بالتلقيح الصناعي (IVF)، بينما لم يتبع البعض الآخر أي نظام لمكافحة السمنة.

ووجد الباحثون أن فقدان الوزن زاد من احتمالات الحمل بشكل عام، سواءً كان طبيعياً أو عن طريق التلقيح الصناعي، بنسبة 21 في المائة. غير أن أكثر ما لفت انتباههم هو أنه جعل النساء أكثر عرضة بنسبة 47 في المائة للحمل بشكل طبيعي.

لكن الباحثين أكدوا أنه في حين أن المراجعة قدمت «أوضح صورة حتى الآن لفوائد إنقاص الوزن على الحمل، فإن التأثير على الهدف النهائي - وهو إنجاب طفل سليم - لا يزال غير واضح».

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة نيريس أستبري، إن هناك حاجة إلى «تجارب أوسع نطاقاً وعالية الجودة لتأكيد تأثير إنقاص الوزن على صحة المواليد».

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة موسكو ميخالوبولو، التي شاركت أيضاً في الدراسة، إن النتائج «تشير إلى أن تقديم الدول والحكومات دعماً منظماً لبرامج فقدان الوزن يمكن أن يحسن فرص الحمل بشكل طبيعي، مما قد يجنب الحاجة إلى علاج التلقيح الاصطناعي».

ولطالما حذرت الدراسات من تأثير الوزن على الحمل والولادة، حيث تم الربط بين السمنة وانخفاض فرص الإنجاب، أو زيادة فرص إصابة الأجنة بمشكلات صحية وأمراض مزمنة مثل الربو.

وحذَّرت دراسة علمية نشرت قبل أيام من أن زيادة وزن المرأة قبل الحمل قد تؤثر في النمو العصبي لأطفالها، وترتبط بظهور سلوكيات شبيهة باضطراب طيف التوحّد لديهم، نتيجة تغيّرات جينية موروثة.