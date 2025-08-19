living cost indicators
6 فوائد صحية لشرب الماء بالليمون في الصباح

19
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 فوائد الصحية لشرب الماء مع الليمون تعزيز جسمك بفيتامين (ج) ومضادات الأكسدة والمساعدة على تقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر وإنقاص الوزن

 

يحتوي كوب واحد من ماء الليمون، مع عصير ليمونة واحدة، على:

 

10.6 سعرة حرارية.

21 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين (ج).

2 في المائة من القيمة اليومية لحمض الفوليك.

1 في المائة من القيمة اليومية للبوتاسيوم.

1 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين (ب 1).

1 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين (ب 5).

0.5 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين (ب 2).

وفقاً لموقع «هيلث لاين» الطبي إليك ست فوائد صحية لشرب ماء الليمون:

 

1. يعزز ترطيب الجسم

شرب كمية كافية من الماء ضروري لصحتك العامة. فهو أساسي للوقاية من الجفاف، وهي حالة قد تسبب مجموعة من الأعراض، من بينها التعب وجفاف الجلد، والصداع، وارتفاع درجة الحرارة والإمساك.

 

يوصي اختصاصيو التغذية الأشخاص البالغين بشرب من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يومياً، وفقاً للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

 

2. مصدر جيد لفيتامين (ج)

تحتوي الحمضيات، مثل الليمون، على فيتامين (ج)، وهو مضاد للأكسدة. يُساعد هذا على حماية خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات تُسبب الالتهابات في جسمك، وقد تُسبب عدداً من الأمراض.

 

قد يلعب فيتامين (ج) دوراً رئيسياً في عمليات أخرى، مثل: تكوين الكولاجين، وتجديد مضادات الأكسدة، وتأخير بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وامتصاص الحديد.

 

9 فوائد صحّية مذهلة لشاي الكركديه

 

3. دعم فقدان الوزن

قد يساعدك شرب ماء الليمون على زيادة استهلاكك من الماء، وهو ما يُنصح به غالباً لفقدان الوزن.

 

في دراسة أجريت عام 2018، وجد الباحثون أن المشاركين الذين طُلب منهم شرب الماء قبل تناول وجبة اختبار تناولوا كمية طعام أقل مقارنةً بالمشاركين الذين طُلب منهم تناول وجبة الاختبار دون «تحميلها مسبقاً» بالماء.

 

لم يشعر المشاركون بانخفاض ملحوظ في الشعور بالشبع عند شربهم الماء قبل تناول وجبة الاختبار، على الرغم من تناولهم كميات أقل من الطعام.

 

خلص مؤلفو الدراسة إلى أن شرب الماء قبل الوجبة قد يكون استراتيجية فعالة لإنقاص الوزن.

 

4. بديل للمشروبات السكرية

تحتوي المشروبات المحلاة بالسكر، مثل العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة، على أعلى نسبة من السكريات المضافة في النظام الغذائي الأميركي، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

 

قد يزيد تناول المشروبات المحلاة بالسكر بانتظام من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل:

 

زيادة الوزن، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والكلى والكبد. هذا بالإضافة إلى تسوس الأسنان. قد يكون ماء الليمون بديلاً صحياً وطبيعياً لإرواء عطشك ورغبتك في تناول الحلويات.

 

7 فوائد لشرب الكمون يومياً على معدة فارغة

 

5. الوقاية من حصوات الكلى

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على الوقاية من حصوات الكلى.

 

السترات، هي أحد مكونات حمض الستريك، يُقلل من حموضة البول، وقد يُفتت الحصوات الصغيرة.

 

تقترح المؤسسة الوطنية للكلى خلط مُركز عصير الليمون مع الماء كعلاج غذائي مُكمّل إلى جانب أدوية أخرى للوقاية من حصوات الكلى.

 

6. المساعدة على الهضم

قد يُساعد شرب ماء الليمون قبل الوجبات على تعزيز وتحسين عملية الهضم.

 

في دراسة صغيرة أُجريت عام 2022، وجد الباحثون أن حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يُعزز إفراز حمض المعدة. هذا سائل هضمي تُنتجه المعدة، ويساعد الجسم على تكسير الطعام وهضمه.

 

في دراسة أخرى أُجريت عام 2021، شرب المشاركون 300 مل من الماء أو ماء الليمون قبل تناول الوجبات لمدة 4 أسابيع، ثم جُمعت عينات من البراز قبل وبعد فترة الاختبار، وحُلّلت ميكروبات الأمعاء لدى المشاركين.

 

وجد مؤلفو الدراسة أن تناول ماء الليمون قبل الوجبات يُعزز الهضم، كما يُحسن من عملية الانقباضات التي تُساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات واسعة النطاق لفهم آثار ماء الليمون على الهضم بشكل كامل.

 

7 فوائد صحية لتناول الليمون

 

ماذا يحدث إذا شربت ماء الليمون يومياً؟

قد يؤدي الإفراط في شرب ماء الليمون إلى تآكل الأسنان وحرقة المعدة مع مرور الوقت، بسبب حمضية الليمون.

 

مع ذلك، لم تُسجل أي آثار جانبية لشرب كوب واحد من ماء الليمون يومياً.

 

قد تشعر بتعزيز لجهازك المناعي بفضل فيتامين (ج)، وقد تشعر بمزيد من النشاط والحيوية نتيجةً لترطيب الجسم بشكل أفضل.

 

إذا اتبعت نظاماً غذائياً متوازناً ومارست نشاطاً بدنياً منتظماً، فقد تلاحظ أيضاً فقداناً طفيفاً في الوزن.

الشرق الأوسط
