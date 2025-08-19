ما أفضل وقت لتناول الطعام لإنقاص الوزن والحصول على الطاقة؟

A + A -

هل هناك حقاً وقت مثالي لتناول معظم السعرات الحرارية؟ وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، تُظهر الأبحاث أن تناول السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم قد يساعد في إدارة الوزن وتحقيق فوائد صحية أخرى.

فما هي أبرز فوائد تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم؟

تحسين الهضم

تُشير الأبحاث إلى أنه قد يكون من الأسهل على الجسم هضم الطعام وحرق السعرات الحرارية عند تناول الطعام مبكراً مقارنةً بتناوله في وقت متأخر. وتشير بعض الأدلة إلى أن الناس يميلون إلى الشعور بالجوع أكثر ولا يحرقون سعرات حرارية كافية إذا تناولوا كمية كبيرة من الطعام في وجبة عشاء متأخرة مقارنةً بوجباتهم في وقت مبكر من اليوم، مما قد يؤدي إلى كسب المزيد من الدهون.

تعزيز الطاقة

توفر السعرات الحرارية طاقة للجسم، والتي يمكن استخدامها والحفاظ عليها إذا تم استهلاكها بشكل منتظم. وقد وجدت بعض الدراسات أن ضبط معظم السعرات الحرارية التي تتناولها على وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في كبح إشارات الشهية في الجسم، وربما يُعزز فقدان الوزن بشكل فعال.

فقدان الوزن

تشير الأبحاث إلى وجود صلة محتملة بين تناول الطعام مبكراً وفقدان الوزن. ويدعم تناول معظم السعرات الحرارية في الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر فقدان الوزن. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى: فقدان الوزن، وتقليل كتلة الدهون، وخسارة دهون البطن، وتقليل الالتهابات.

وفي إحدى التجارب، شهدت النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن والسمنة فقداناً أكبر في الوزن وانخفاضاً أكبر في محيط الخصر عندما تناولن غالبية سعراتهن الحرارية اليومية على الإفطار لمدة 12 أسبوعاً.

تحسين جودة النوم

قد يؤثر تناول معظم السعرات الحرارية في وقت متأخر من اليوم، بدلاً من تناولها في وقت مبكر منه، سلباً على جودة نومك ليلاً. وتشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون سعرات حرارية قليلة أو معدومة بعد الساعة السادسة مساءً يحصلون على نوم أطول من الأشخاص الذين يستمرون في تناول الطعام حتى منتصف الليل.

رفع مؤشرات الصحة الأيضية

قد يؤدي تناول السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم إلى تحسين مؤشرات الصحة الأيضية، مثل مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول، وهي عوامل أساسية للوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

وأظهرت دراسات تناولت توقيت الوجبات أن تناول المزيد من الطعام خلال النصف الأول من اليوم، مقارنةً بتناول وجبات أكبر في وقت لاحق، أدى بشكل عام إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، وتحسين مقاومة الإنسولين، وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

وقد يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من المساء بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية أيضية، مثل: السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والوفاة المبكرة.