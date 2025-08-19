4 علامات تحذيرية وخفية لسرطان القولون والمستقيم

A + A -

كشفت دراسة جديدة ارتفاعاً حاداً في معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب الأميركيين، وقد لا تظهر أعراض واضحة على المرضى دائماً.

وفقاً للجمعية الأميركية للسرطان، يبلغ خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مدى الحياة واحداً من كل 24 رجلاً وواحدة من كل 26 امرأة، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز».

يُعد هذا السرطان ثالث أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين الرجال، والرابع بين النساء، ولكنه ثاني أكثر الأسباب شيوعاً عند جمع أعداد الرجال والنساء.

رغم أنه قد لا تظهر أي أعراض لسرطان القولون والمستقيم قبل التشخيص، خصوصاً في المراحل المبكرة، فإنه لا ينبغي إغفال العلامات والأعراض التالية، كما يقول الخبراء:

تغيرات في الأمعاء

قد تتشابه بعض أعراض المرض مع أسباب أخرى، مثل البواسير، أو العدوى، أو متلازمة القولون العصبي (IBS).

لكن تغير عادات التبرز - بما في ذلك الإسهال، أو الإمساك، أو الشعور بامتلاء الأمعاء حتى بعد التبرز - قد يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

أشارت منظمة مكافحة سرطان القولون والمستقيم «فايت سي آر سي»، وهي منظمة رائدة في مجال الدفاع عن حقوق المرضى، على موقعها الإلكتروني إلى كيف يمكن لحركات الأمعاء أن تتغير بسبب النظام الغذائي، والالتهابات، والأدوية، وغيرها من القضايا الطبية.

قد يشير التغيير في جدول حركة الأمعاء أو مظهر البراز أيضاً إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويجب عليك استشارة الطبيب إذا كان شكل برازك غير طبيعي باستمرار، أو إذا كنت تشعر برغبة مفاجئة في التبرز دون السيطرة على الوضع، أو إذا كان لون البراز أسود، أو بلون الطين، أو أحمر، أو بلون أبيض، أو إذا كان هناك مخاط.

ألم المعدة

أفادت منظمة «فايت سي آر سي» على موقعها الإلكتروني بأن الشعور المستمر بعدم الراحة في البطن هو أحد أعراض سرطان القولون والمستقيم.

يمكن أن يشمل ذلك الشعور بالألم، والغثيان، والتقلصات، والانتفاخ، أو الشعور بالامتلاء بشكل غير طبيعي، حتى بعد عدم تناول كثير من الطعام.

ويوصي الخبراء بمراجعة قسم الطوارئ في حالات آلام البطن الشديدة، وحتى الآلام الخفيفة لا ينبغي الاستهانة بها.

النزف

قد يكون وجود الدم في البراز علامة رئيسية على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

أكدت منظمة «فايت سي آر سي» أن أي نزف شرجي مهما كانت كميته ليس طبيعياً، ويجب استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

بما أن وجود الدم في البراز من الأعراض الشائعة، فيجب الانتباه إلى مكان وجود الدم، ومدى تكراره، وما إذا كانت حركة الأمعاء مؤلمة.

الضعف وفقدان الوزن

قد يكون فقدان الوزن غير المبرر ناتجاً في بعض الأحيان عن السرطان، ويجب استشارة الطبيب.

أوضحت منظمة «فايت سي آر سي» أن فقدان الوزن ناتج عن «استهلاك الخلايا السرطانية لطاقة الجسم» أثناء تكاثرها، حيث يبذل الجهاز المناعي مزيداً من الطاقة لمحاربة الخلايا السرطانية وتدميرها.

يمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى الشعور بالتعب والضعف وضيق التنفس.