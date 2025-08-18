A + A -

يعد البروتين عنصرا غذائيا أساسيا يحتاجه الجسم لبناء العضلات، إصلاح الأنسجة، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات. ومع ذلك، فإن المبالغة في استهلاكه قد تترك آثارا سلبية على الصحة.

وحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين"، فإن التوصية العامة بشأن البروتين هي حوالي 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا للشخص العادي.

وأضاف: "الرياضيون أو من يبذلون مجهودا بدنيا قد يحتاجون إلى 1.2 – 2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم".

وأشار المصدر إلى أن هناك 5 "مخاطر غير متوقعة" لتناول البروتين بكثرة.

مشاكل الكلى

لدى الأشخاص المصابين بمشاكل سابقة في الكلى، الإفراط في البروتين يزيد من العبء عليها لأنه يرفع مستوى النيتروجين الناتج عن هضم البروتين.

الجفاف

استهلاك كميات عالية من البروتين يرفع حاجة الجسم للماء للتخلص من نواتج الأيض، ما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم ترافقه كمية كافية من السوائل.

مشاكل الهضم

الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين والفقيرة بالألياف (مثل الاعتماد الكبير على اللحوم) قد تسبب الإمساك أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن أو الدهون

رغم أن البروتين يعزز الشبع ويساعد على بناء العضلات، إلا أن استهلاك سعرات زائدة منه (خصوصا من مصادر دهنية) يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

زيادة مخاطر أمراض القلب

بعض الأنظمة الغنية بالبروتين الحيواني (خاصة اللحوم الحمراء والمصنعة) ارتبطت بزيادة خطر أمراض القلب على المدى الطويل.