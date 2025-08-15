كيف تعرف إن كان طفلك أعسرَ أم أيمنَ؟

A + A -

يتساءل الكثير من الآباء والأمهات بشأن متى سيعرفون إن كان طفلهم أيمن أم أعسر.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن نحو 10 في المائة من الأشخاص يفضلون استخدام اليد اليسرى على اليمنى في العديد من الأنشطة مثل الكتابة والرسم أو حتى التقاط كوب من الشاي.

وأضافت أنك كأب أم كأم قد تحتاجان إلى الانتظار بعض الوقت قبل اكتشاف اليد التي يفضلها الطفل.

وذكرت اختصاصية العلاج المهني المتخصصة في مساعدة الأفراد على المشاركة في الأنشطة الهادفة والمهمة في حياتهم اليومية، ليندسي كار عن متى يبدأ الأطفال اختيار اليد التي ستكون الأساسية أن ذلك قد يحدث في أي وقت خلال سنوات ما قبل المدرسة، فقد تلاحظها أحياناً لدى الأطفال الصغار جداً، حتى في عمر سنة أو أقل. لكن هذا ليس شائعاً جداً.

وقالت إن في هذه السن المبكرة، من المرجح أن يستخدم الأطفال كلتا يديهم بالتساوي طوال الوقت، وغالباً ما يستخدم الأطفال اليد الأقرب إلى ما يريدون التقاطه أو أيهما أنسب لهم.

وتابعت: «في هذه المرحلة، لا توجد بالضرورة يد مسيطرة تماماً، ولكن ربما يكون هناك تفضيل ليد، وقد تكون هذه اليد هي التي يميلون إلى تبديل الألعاب بها للقيام بمهام أكثر تعقيداً، أو التي يستخدمونها للوصول إلى الأشياء لكنني لا أعتقد أن اختيار اليد المفضلة الفعلية لا يحدث إلا بين 3 و6 سنوات».

وذكرت أن كل طفل فريد من نوعه، ويطور مهاراته في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة، وامنحه مساحة للاستكشاف بكلتا يديه، وحاول ألا تجبره على استخدام إحداهما على الأخرى عندما لا يكون مستعداً.

ونصحت بأن تضع الألعاب أمام طفلك وحوله ليتمكن من اختيار اليد التي سيستخدمها بدلاً من استخدام اليد الأقرب إلى اللعبة.

لماذا يستخدم بعض الأشخاص اليد اليسرى؟

السبب الدقيق لاختلاف تفضيلات اليد لدى الناس غير معروف.

ويعتقد الكثيرون أن استخدام اليد اليمنى أو اليسرى مرتبط بجيناتنا، غير أن العلماء لا يعرفون أي أجزاء من الحمض النووي تتحكم في ذلك.

ورغم أننا نعلم أن الطفل لن يُظهر تفضيله لأي يد إلا بعد بضع سنوات من ولادته.

وأجرى الباحث بيتر هيبر، من جامعة كوينز في بلفاست، تجربة تُظهر أن الأطفال يُفضلون استخدام يد معينة أثناء وجودهم في الرحم، حيث وجد أن تسعة من كل عشرة أجنة يُفضلون مص إبهامهم الأيمن، مما يعكس النمط الشائع لدى عامة الناس، وعندما تابع هؤلاء الأطفال بعد سنوات عديدة، أصبح الأطفال الذين مصوا إبهامهم الأيمن في الرحم يستخدمون اليد اليمنى، بينما ظل أولئك الذين فضلوا إبهامهم الأيسر يستخدمون اليد اليسرى.

في أي عمر يُمكن للأطفال تعلم إمساك القلم والتلوين والرسم؟

تقول ليندسي: «أعتقد أنه من الصعب تحديد عمر مُحدد، فالأمر يعتمد بشكل كبير على كل طفل».

ويبدأ التعليم الرسمي عندما يبلغ الطفل الرابعة من عمره، وخلال تلك السنة التمهيدية، سيبدأ بتعلم رسم العلامات، ويُشكل رسم العلامات أساس مهارات الكتابة.

وذكرت ليندسي: «لا أتوقع أن يتمكن الطفل من استخدام مسكة القلم بشكل منتظم حتى يبلغ الخامسة أو السادسة من عمره تقريباً، ففي هذا العمر، تستمر أيديهم الصغيرة في النمو، وكذلك عضلاتهم».

ويولد الأطفال بنحو 300 عظمة، وتنمو هذه العظام معاً لتشكل 206 عظام لدى البالغين، تستمر هذه العملية، التي تُسمى التعظم، حتى سن الخامسة والعشرين، وتؤثر على قدرة أيديهم على الكتابة.

وأوضحت: «يمتلك الأطفال الصغار عظاماً أكثر بكثير في أيديهم لأنها لم تلتحم بعد. لذا، فإن جميع العضلات والهياكل العظمية اللازمة للكتابة لم تتشكل بشكل كامل بعد».

وقالت إن الأطفال يحتاجون إلى أساس جيد من المهارات الحركية الكبرى والدقيقة، وبمجرد أن يكتسبوا الثقة والكفاءة ويستخدموا أيديهم في أنشطة اللعب، ستتطور لديهم جميع مهارات رسم العلامات، وستكون قبضة القلم آخر ما يتعلمونه تقريباً.

ما المهارات الحركية الدقيقة والخشنة؟

المهارات الحركية الخشنة هي مهارات يطورها الأطفال باستخدام كامل أجسامهم، مثل القدرة على استخدام ساقيك وذراعيك وجذعك وجسمك للحركة.

وبمجرد أن يكتسب الأطفال القوة والثبات الناتجين عن إتقان هذه المهارات الحركية الكبيرة التي تشمل كامل الجسم، سيتمكنون من البدء في تعلم استخدام أذرعهم وأيديهم لحركات أكثر دقة.

وتُسمى هذه الحركات الدقيقة المهارات الحركية الدقيقة، وهي تتضمن عضلات صغيرة تعمل مع الدماغ والجهاز العصبي للتحكم في حركات مناطق مثل اليدين والأصابع والشفتين واللسان والعينين.

كيف يمكنك مساعدة طفلك على تطوير مهاراته الحركية؟

تقول ليندسي: «أعتقد أن الحل يكمن في منح طفلك العديد من الفرص من خلال أنشطة متنوعة، فإذا جلس أمام التلفزيون أو الشاشة كثيراً، فلن يستكشف جسده بما يكفي ولن يتعلم ما يمكنه فعله وما يواجه صعوبة فيه، ولن تتاح له الفرصة للتعلم من ذلك».

وتابعت، أن الأمر نفسه ينطبق على المهارات الحركية الدقيقة، ومنح طفلكِ الكثير من فرص الاستكشاف بيديه، والقيام بمهام متنوعة، سينمي مهاراته.

وذكرت: «لذا، يُعدّ البناء والرسم ورسم العلامات أمثلة جيدة، ومن الجيد أيضاً استكشاف مواد مختلفة، مثل الرمل والماء والطين، والفقاعات، وعجينة اللعب، وهذه الأنشطة والفرص لا تتطلب تكاليف باهظة».

ونصحت: «لتنمية المهارات الحركية الكبرى، يمكنكِ ببساطة التجول في منطقتكِ، أو إنشاء مسارات حواجز في المنزل، والتي تتضمن الكثير من حركات الجسم الكاملة، مع التركيز على الذراعين والساقين».