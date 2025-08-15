تناول اللحوم الحمراء قد يعزز الصحة النفسية

A + A -

لطالما ارتبط تناول اللحوم الحمراء بأمراض القلب والأوعية الدموية، السبب الرئيسي للوفاة عالمياً. لكن دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة الأميركية، تقدم منظوراً جديداً لهذه المسألة.

يقول ساميتينجايا داكال، الأستاذ المساعد في كلية الصحة والعلوم الإنسانية بجامعة ولاية داكوتا الجنوبية، إن «تضمين اللحوم الحمراء في أنظمة غذائية عالية الجودة يُحسّن من كفاية العناصر الغذائية المرتبطة بالصحة النفسية، ويرتبط بتحولات إيجابية في التنوع الميكروبي داخل الأمعاء».

ويضيف داكال في بيان نشر الثلاثاء: «ما كان لافتاً حقاً هو الفائدة الغذائية الكبيرة التي لاحظناها لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء بشكل صحي. وهذا يُشير إلى أن رسالة الصحة العامة لا ينبغي أن تُركز على الاستبعاد التام، بل على بناء نظام غذائي عالي الجودة يُمكن أن يتناسب مع اللحوم الحمراء قليلة الدهون».

ووفق نتائج الدراسة التي جرى عرضها خلال مؤتمر «التغذية 2025»، وهو الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية، في أورلاندو، فلوريدا، بالولايات المتحدة، أظهرت درجات مؤشر التغذية الصحية المرتفعة، بغض النظر عن استهلاك اللحوم الحمراء، انخفاضاً في احتمالات الإصابة بالاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب ثنائي القطب. وارتبط التنوع الميكروبي القوي في الأمعاء بارتفاع مؤشرات الصحة واستهلاك اللحوم الحمراء.

وهو ما علق عليه داكال قائلا: «تدعم نتائجنا اتباع نهج أقل صرامة في التغذية الصحية. وتُظهر أن التركيز على النمط الغذائي العام يُعد أداةً أقوى للصحة على المدى الطويل من مجرد الامتناع التام عن أطعمة معينة».

استخدم داكال وفريقه البحثي بيانات من مشروع الأمعاء الأميركي، وهي مبادرة علمية لدراسة ميكروبيوم الأمعاء لدى البشر. ويُوفر المشروع للباحثين مورداً غنياً بالبيانات الغذائية والميكروبية والصحية لمعالجة هذه الأنواع من الأسئلة المُعقدة.

ومن قاعدة البيانات، قسم 4915 بالغاً إلى 4 مجموعات مختلفة بناءً على أنظمتهم الغذائية واستهلاكهم للحوم الحمراء. واستُخدم مؤشر التغذية الصحية التابع لوزارة الزراعة الأميركية، والذي يقيس الأنظمة الغذائية بناءً على الإرشادات الغذائية للأميركيين، لتقييم الأنظمة الغذائية لكل فرد على مقياس من 0 إلى 100.

يقول داكال: «ما لاحظناه هو أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً عالي الجودة حافظوا على وزن صحي، بغض النظر عما إذا كانوا يتناولون اللحوم الحمراء أم لا».

ويوضح: «ولكن في هذا السياق الصحي، أظهر مستهلكو اللحوم الحمراء فائدة ليس فقط في تناول البروتين، ولكن الأهم من ذلك، في تلبية احتياجاتهم من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ مثل الزنك والسيلينيوم وفيتامين (ب12) والكولين».