للعناية بالشعر في الصيف.. كم عدد المرات المثالية لغسله؟

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف، هنالك سؤال يطرح نفسه دوما حول عدد المرات الموصى بها لغسيل الشعر للمحافظة عليه.

ويرى البعض أن غسل الشعر أقل هو الأفضل للحفاظ على خصلاته، لكن توصيات طبيب أمراض جلدية تقلب هذه الفكرة رأسًا على عقب، حيث يؤكد أن غسل الشعر بكثرة يحميه عندما يتم الأمر بشكل صحيح، وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع CMU.

ففي فصل الصيف تفرز فروة الرأس بشكل طبيعي المزيد من الزهم - وهي مادة دهنية - وتبذل الغدد العرقية جهدًا إضافيًا هذا إلى جانب أشعة الشمس ومياه البحر المالحة والكلور في حمامات السباحة، مما يعرض الشعر للتلف.

لذا يؤكد طبيب الأمراض الجلدية ستيفانو ماريا سيريني، أن غسل الشعر بشكل متكرر في الصيف يساعد على التخلص من هذه العناصر الضارة، ولكن فقط إذا تم اختيار منتجات لطيفة ومغذية لا تجرد الشعر من زيوته الطبيعية.

وإذا كان الشخص يعيش نمط حياة نشطًا - مثل السباحة بانتظام أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق - فإن غسل الشعر بانتظام يساعد على منع تراكم الأوساخ التي قد تُهيّج فروة الرأس.

أما أصحاب فروة الرأس العادية أو الجافة، فربما يجدون أنهم لا يحتاجون إلى غسل الشعر كثيرًا، لكنهم يستفيدون من روتين خاص بالصيف مُصمّم خصيصًا لاحتياجات فروة رأسهم.

عدد مرات غسل الشعر

ويتفق معظم أطباء الجلد على أن غسل الشعر من خمس إلى ست مرات أسبوعيًا خلال أشهر الصيف هو الأنسب لأصحاب فروة الرأس الدهنية أو الهوايات النشطة، حيث تساعد هذه العناية المتكررة على إزالة العرق والزيوت والبقايا البيئية المتراكمة التي يمكن أن تجعل الشعر يبدو باهتًا أو ثقيلًا.

فروة الرأس الجافة

أما أصحاب فروة الرأس الجافة أو العادية، فعادةً ما يكون غسل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام كافيًا للحفاظ على توازنه. من الجيد تعديل روتين غسل الشعر بناءً على الشعور بفروة الرأس - سواء كانت مُثيرة للحكة أو دهنية أو نظيفة.

تساقط الشعر وتلفه

يدحض الأطباء خرافة مهمة مفاداها أن غسل الشعر يوميًا لا يُسبب تساقط الشعر أو تلفه عند القيام به بشكل صحيح، ففي الواقع، يُحافظ الغسل المتكرر على نظافة فروة الرأس ويدعم توازن ميكروبيومها ويُقلل من قشرة الرأس والتهابها.

منتجات وتقنيات مناسبة

يكمن سر الغسل المتكرر دون تلف الشعر في نوع الشامبو وطريقة استخدامه. يُوصي أطباء الجلد باستخدام شامبوهات مُخصصة للشعر المُعرّض لأشعة الشمس والملح ومياه المسابح. يجب البحث عن شامبوهات مُرطبة تحتوي على مكونات مثل الكيراتين وفلاتر الأشعة فوق البنفسجية بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، فهي تُشكّل طبقة واقية على خصلات الشعر.

يُساعد استخدام شامبو مُنقّى مرة أو مرتين أسبوعيًا على إزالة الرواسب المُستمرة من الملح والكلور والتلوث، والتي يُمكن أن تُضعف الشعر إذا تُرك بدون علاج.

الماء الساخن

كما أن درجة الحرارة مُهمة. يُمكن أن يُجفف الماء الساخن فروة الرأس والشعر، لذا ينبغي اختيار الماء الفاتر لفتح مسام الشعر بلطف وتنظيفها. وفي نهاية عملية غسل الشعر يمكن شطفه بماء باردة لإغلاق مسام الشعر، مما يُعزز لمعانه ويحمي الشعر المُصبوغ.

تجفيف الشعر

عند تجفيف الشعر، يُفضّل تجفيفه بالهواء أو تجفيفه برفق بالمنشفة لتجنب التلف. إذا كان هناك ضرورة لاستخدام مجفف الشعر، فيراعى ضبطه على درجة حرارة منخفضة مع موزع هواء، وإبقاؤه على مسافة آمنة من الشعر. وينبغي تجنب أدوات التصفيف الحرارية، مثل مكواة فرد الشعر، بعد التعرض لأشعة الشمس لأنها تزيد من هشاشته.

تدليك فروة الرأس

يُحدث تدليك بسيط لفروة الرأس أثناء غسل الشعر بالشامبو فرقًا كبيرًا. فهو يُعزز الدورة الدموية، ويُساعد على إزالة الأوساخ والتراكمات، ويُشجع على تجديد الخلايا بشكل صحي وإصلاح البشرة.

روتين سهل

يمكن محاولة تنظيم غسل الشعر بما يتناسب مع الأنشطة مثل بعد السباحة أو التمارين الرياضية أو قضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، يُمكن للشامبو - صباحًا أو مساءً - أن يُنعش فروة الرأس بدون إفراط. كما يُنصح باستخدام بلسم خفيف على منتصف الشعر وأطرافه فقط لتجنب إرهاق الجذور.

ويمكن تجربة استخدام أقنعة أو بخاخات تُترك على الشعر لترطيبه بدون أن تؤدي لتراكم أية رواسب. وينصح الأطباء بضرورة الانتباه جيدًا لإشارات فروة الرأس، فإذا شعر الشخص بشد أو حكة أو دهنية، يمكنه عندئذ تعديل وتيرة غسل الشعر وفقًا لذلك.