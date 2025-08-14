7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات بشكل مفاجئ

A + A -

تعتبر المخللات من الأطعمة الشهيرة التي يتم تناولها عادة إلى جانب أطباق رئيسية. ولكن، يلجأ بعض الناس إليها بوصفها وجبة خفيفة، وقد يعني اشتهاء تناولها نقصاً في الصوديوم، أو جفافاً، أو تغيرات هرمونية. ومن أبرز أسباب اشتهاء المخللات المفاجئ:

الجفاف

عندما تُصاب بالجفاف، قد تشتهي الأطعمة المالحة، مثل المخللات. يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك كمية من الماء تفوق ما يستهلكه من خلال التعرق أو التبول أو القيء. يُسبب ذلك اختلالاً في مستويات الإلكتروليت، وقد يشتهي جسمك الملح لمحاولة تعديل مستويات الصوديوم.

يشير بعض الأبحاث إلى أنك قد تشتهي الأطعمة المالحة عند الشعور بالعطش. إذا وجدت نفسك تشتهي المخللات كثيراً، ففكّر في شرب كوب من الماء أولاً لمعرفة ما إذا كان جسمك يحتاج إلى المزيد من السوائل.

تقلب الهرمونات

تؤثر مستويات الهرمونات على الرغبة الشديدة في تناول الطعام؛ وقد يُسبب بعضها اشتهاءً للأطعمة المالحة، مثل المخللات. يعد المخلل من الرغبات الشديدة المعروفة خلال فترة الحمل. وتشير الأبحاث إلى أن 50 في المائة إلى 90 في المائة من الحوامل يعانين من اشتهاء الطعام.

نقص الصوديوم

الصوديوم عنصر أساسي يحتاجه جسمك للبقاء على قيد الحياة. يستهلك معظم الناس في الولايات المتحدة كميات من الصوديوم تفوق حاجتهم.ومع ذلك، نادراً ما يُصاب الشخص بنقص في الصوديوم دون وجود حالة صحية كامنة تُسببه. يُحفز انخفاض مستوى الصوديوم في الدم الدماغ على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

الصداع النصفي

قد يُعاني الأشخاص المُعرضون للصداع النصفي من الرغبة الشديدة في تناول الملح قبل الإصابة بالصداع. تُظهر الأبحاث أن من الأعراض المُحتملة لظهور الصداع النصفي الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

التوتر

يُحفّز التوتر النفسي الغدد الكظرية على إفراز الكورتيزول (هرمون التوتر). يُحفز الكورتيزول الجسم على إفراز هرمونات أخرى تُؤثر على الجوع وتُسبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية.

قد تُسبب لك الأحداث المُرهقة اشتهاءً مُفرطاً لأطعمة الراحة المُفضلة لديك. إذا كنت تُفضل تناول المُخللات أثناء فترات التوتر الشديد، فيجب عليك التفكير في تطبيق تقنيات إدارة التوتر، مثل التنفس العميق أو اليوغا.

التعب

قد يُسبب الإرهاق وقلة النوم اشتهاءً شديداً للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم المزمنة هم أكثر عرضة للشعور بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة أو السكرية أو الدهنية. ومن الممكن أيضاً أن تشتهي الأطعمة المالحة عند الشعور بالملل.

حالة صحية مزمنة

قد يُشير اشتهاء المخللات والأطعمة الغنية بالصوديوم يومياً إلى إصابتك بحالة صحية مزمنة تؤثر على كيفية تنظيم الجسم لمستويات الصوديوم. وهذا سبب نادر للرغبة الشديدة في تناول المخللات والملح.