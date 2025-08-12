تناول الفلفل الحار مفيد للنساء الحوامل.. دراسة حديثة توضح

A + A -

أظهرت دراسة حديثة أن تناول النساء الحوامل للفلفل الحار، مرة واحدة شهرياً على الأقل، قد يحد من خطر الإصابة بسكري الحمل.

وشملت الدراسة 1397 امرأة حاملا، تمت متابعة استهلاكهن للفلفل الحار وتأثيره على مستويات السكر لديهن، واحتمالية إصابتهن بالسكري في الثلث الأخير من الحمل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

في حين، انخفضت احتمالية إصابة النساء اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة شهرياً بسكري الحمل بنسبة 3.5%، وهو ما يمثل أقل من نصف نسبة الخطر البالغة 7.4% لدى النساء اللاتي لم يتناولنه.

وبين الباحثون في جامعة بافالو الأميركية أن السبب في ذلك يرجع لاحتواء الفلفل الحار على (الكابسيسين)، وهو المركب المسؤول عن حرارته وحرقته.

من جانبه، قال الدكتور شياو تشونغ وين، الباحث الرئيسي للدراسة: "يمكن دمج الاستهلاك المعتدل للفلفل الحار في نظام غذائي متوازن لعلاج سكري الحمل، إلى جانب التوصيات السريرية الأخرى، مثل الفحص المبكر والتشخيص وممارسة الرياضة وتناول الأدوية حسب الحاجة".

وسكري الحمل يحدث عندما تتداخل هرمونات الحمل مع قدرة الجسم على استخدام أو إنتاج الإنسولين، الذي يساعد على تنظيم سكر الدم، وفقاً لعيادة "كليفلاند".

وإذا لم يُسيطر على ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل، فقد يزيد ذلك من المخاطر الصحية على الأم، بما في ذلك زيادة احتمالية الإصابة بتسمم الحمل والولادة القيصرية.

كما يتأثر الأطفال بهذا الأمر، فالأطفال المولودون لأمهات مصابات بسكري الحمل هم أكثر عرضة للولادة المبكرة، وزيادة الوزن عن المعدل الطبيعي، وصعوبة التنفس.

كذلك، تواجه الأم والطفل زيادة طفيفة في خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحقاً في الحياة.