تُعاني منه 85 % من النساء... ما أسوأ الأطعمة للسيلوليت؟

السيلوليت من أكثر مشاكل الجسم شيوعاً، ويتكون عندما تتسلل الدهون عبر شبكة من الأنسجة الضامة تحت الجلد.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «التلغراف»، يقول خبير الأمراض الجلدية الدكتور أرييل هاوس: «السيلوليت هو التهاب الأنسجة الدهنية، وله أسباب عديدة، منها ضعف الدورة الدموية، والتغيرات الهرمونية، والشيخوخة، والعوامل الوراثية، وأنماط الحياة غير الصحية، بما في ذلك قلة التمارين الرياضية، والتدخين، وتناول الكحول، واتباع نظام غذائي غير صحي».

تُعاني النساء من نحو 85 في المائة من حالات السيلوليت، وعادة ما يظهر في منطقة الفخذين وكذلك في الأرداف، وأحياناً البطن. ولا يقتصر الأمر على زيادة الوزن، بل قد يُصاب به الأشخاص النحيفون أيضاً، ولكن تُظهر الأبحاث بشكل متزايد أن النظام الغذائي عامل رئيسي للإصابة.

تقول اختصاصية التغذية كيرستن همفريز: «السيلوليت مشكلة تُعاني منها غالبية النساء تقريباً، وهو أمر طبيعي، ولا داعي للخجل منه. هناك بعض الطرق التي يُمكننا من خلالها دعم بشرتنا من خلال الأطعمة التي نتناولها»، وتضيف: «بعض الأطعمة قد تُزيد من ظهور السيلوليت عن طريق إتلاف الكولاجين في الجلد أو التسبب في تغيرات في كيفية تراكم الدهون والسوائل تحت سطحه».

كيف يفاقم النظام الغذائي السيلوليت؟

يُؤدي تناول الأطعمة المُصنعة الغنية بالدهون والسكر والملح، بالإضافة إلى قلة تناول الألياف، إلى زيادة الالتهاب، مما يُسبب تمدد الخلايا الدهنية واحتباس الماء والانتفاخ. كما يُمكن أن يُؤدي الالتهاب إلى ترقق الجلد وتقليل مرونته، مما يُبرز السيلوليت بشكل أكبر.

تُشير أبحاث جديدة إلى أن تناول الأطعمة التي تُهيج ميكروبيوم الأمعاء قد يكون عاملاً مُسبباً أيضاً. كما تُشير دراسة مُبكرة نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في مجلة «Obesity Reviews» إلى أن عديدات السكاريد الدهنية (LPS)، وهي جزيئات من بكتيريا الأمعاء، قد تتسرب عبر جدار الأمعاء، وتتراكم في طبقات الدهون، وتُسبب تغيرات تُؤدي إلى السيلوليت.

تقول اختصاصية التغذية سارة كاروليدس: «الأطعمة الضارة بالأمعاء والكبد تُفاقم السيلوليت لدى الأشخاص المعرضين له، ومن هذه الأطعمة المُصنعة والمُكررة. فهي تحتوي على مواد مُضافة أكثر، وقيمتها الغذائية منخفضة، وقد تُساهم في تراكم السموم».

مع أن السيلوليت ليس له علاج، إذا كنتِ ترغبين في تأخير ظهوره أو تحسين مظهره، فإليكِ الأطعمة التي يجب عليكِ التوقف عن تناولها:

1 - جبنة البارمزان وأنواع الجبن المملحة الأخرى

في حين أن أنواع الجبن مثل الفيتا والحلومي والبارمزان والشيدر غنية بالبروتين والكالسيوم، فإنها غنية بالملح - حيث توفر حصة نموذجية (30 غراماً) ما يصل إلى 10 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها (6 غرامات).

يوضح الدكتور هاوس: «يؤثر الإفراط في تناول الملح على الأمعاء والكبد والكلى، ويؤدي إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم، وهو ما يرتبط بالسيلوليت». كما يزيد الملح من احتباس الماء والانتفاخ، مما قد يزيد من سوء مظهر السيلوليت.

تشير الأبحاث إلى أن النساء أكثر حساسية للملح من الرجال، وخاصة في منتصف العمر وما بعده. توصي كاروليدس النساء بتناول ما بين 3 و5 غرامات كحد أقصى، حسب مقدار التمارين الرياضية التي يمارسنها، وهو أقل من الكمية المسموح بها (6 غرامات) التي توصي بها «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» البريطانية.

إذا كنتِ تتبعين نظاماً غذائياً متوازناً، فعليكِ الحصول على كمية كافية من الصوديوم من نظامكِ الغذائي دون إضافة المزيد، ربما القليل منه فقط على البيض. كما تنصح، إذا كنتِ قلقة بشأن السيلوليت ولكنكِ لا تستطيعين مقاومة طبق الجبن، فإن الخيارات قليلة الملح تشمل جبن الموزاريلا، والجبن السويسري، والريكوتا، والجبن القريش.

وبالمثل، فإن العديد من بدائل اللحوم المصنعة النباتية، رغم تسويقها باعتبارها خياراً صحياً، غالباً ما تكون غنية بالملح والمواد الحافظة، كما هو الحال مع ما يُسمى بالوجبات الجاهزة منخفضة السعرات الحرارية أو الصحية.

يحتوي الخبز المقطع المعبأ بكميات كبيرة على نسبة عالية من الملح، بالإضافة إلى المستحلبات والمواد الحافظة، التي تشير بعض الدراسات على الحيوانات إلى أنها قد تُسبب ضرراً لبكتيريا الأمعاء.

2 - صلصات المعكرونة الجاهزة

تقول كاروليدس: «أول ما أنصح به مريض السيلوليت هو التوقف عن تناول السكر. فالنظام الغذائي الغني بالسكر يُحفز عملية الغليكوزيل، والإجهاد التأكسدي، والالتهابات، مما يُعيق إنتاج الكولاجين، فيصبح الجلد أضعف وأرق، مما يسمح ببروز جيوب الدهون، مما يجعل السيلوليت أكثر وضوحاً».

تُعد صلصات المعكرونة المُعبأة في مرطبانات وأكياس مثالاً رئيسياً على السكريات، حيث تحتوي بعض صلصات الطماطم الشائعة على سكر أكثر من البسكويت، وتُغطي الحصة النموذجية 25 في المائة من الكمية اليومية المُوصى بها. كما أن الإفراط في تناول السكر يُؤدي إلى ارتفاع حاد في الأنسولين ويُشجع على تراكم الدهون.

ينبغي أيضاً تجنب المشروبات الغازية لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، مما يجعلها من أكثر المنتجات المُسببة للالتهابات واضطرابات الأيض في أنظمتنا الغذائية، حيث تُسبب العديد من مُحفزات السيلوليت في آن واحد. يحتوي متوسط عبوة المشروب الغازي على ما بين 28 و35 غراماً من السكر، وهو أكثر من الحد اليومي المُوصى به وهو 30 غراماً.

المشروبات الغازية لا تُعد أفضل حالاً إذا احتوت على مُحليات صناعية، إذ قد تُؤثر سلباً على ميكروبيوم الأمعاء. كما أن المشروبات الغازية تُعيق تناول خيارات صحية كالماء أو الشاي، مما يُحسن الدورة الدموية والترطيب.

3 - مخفوقات البروتين البديلة للوجبات

تقول كاروليدس إن العديد من عملائها استبدلوا وجباتهم بمخفوقات البروتين، مما أدى إلى نقص الألياف الضرورية.

وتضيف: «لا تحتوي مخفوقات البروتين التجارية على ألياف، ورغم دورها في اتباع نظام غذائي متوازن، فإن هناك إقبالاً كبيراً على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، لذا بدلاً من الكربوهيدرات المفيدة مثل الأرز البني والبطاطا الحلوة والخضراوات، يلجأ الناس إلى مخفوقات البروتين».

تعزز الألياف البكتيريا النافعة في ميكروبيوم أجسامنا وتساعدنا على الحفاظ على انتظام هضمنا، لكن معظم الناس يجدون صعوبة في استهلاك 10 غرامات يومياً، ناهيك عن الكمية الموصى بها وهي 30 غراماً.

وتقول كاروليدس: «إذا كنت تعاني من الإمساك وبطء حركة الأمعاء، فإن السموم تبقى فيها لفترة أطول بكثير. يتم إنتاج عديدات السكاريد الدهنية (LPS)، وهي أكثر عرضة للدخول إلى مجرى الدم وتسبب مشاكل مرتبطة بالسيلوليت، لذا فيجب التوقف عن تناولها إن كنت تريد أن تكون أمعاؤك صحية ونشطة وخالية من السموم كل يوم».

البروتين مهم لبناء وإصلاح أنسجة الجلد والعضلات، كما أن تقوية العضلات تُخفف من ظهور السيلوليت. مع ذلك، يُفضل الحصول على البروتين من مصادر خالية من الدهون مثل الدجاج والسمك والجبن القريش أو البدائل النباتية مثل التوفو.

4 - اللحوم المصنعة

إذا تم تناولها بإفراط، فإن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة تُساهم في الالتهابات وإطلاق مستويات الـLPS في الدم، مما قد يُسبب السيلوليت. تشمل هذه الأطعمة قطع اللحوم الحمراء الدهنية، واللحوم المصنعة مثل البرغر واللحم المقدد والسلامي، والوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس.

تقول اختصاصية التغذية كيرستن همفريز: «الدهون المشبعة ليست ضارة بطبيعتها عند تناولها بكميات معتدلة، بل إنها ضرورية لبعض وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهرمونات. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، وخاصة عند اقترانه بقلة تناول الخضراوات والدهون الصحية، يمكن أن يُسهم في ضعف الدورة الدموية، وزيادة دهون الجسم، والالتهابات، مما قد يُفاقم ظهور السيلوليت».

إذا كنتِ تشتهين اللحوم الحمراء، فتناوليها من حين لآخر، واختاري خيارات غير مُصنعة مثل شريحة لحم جيدة.