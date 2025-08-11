living cost indicators
رغم فوائده.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر

رغم صيته الذائع وفوائده الصحية الكثيرة والمتعددة، إلا أن الشاي الأخضر لا يصلح لفئات معينة من الناس حفاظا على صحتهم.

 

وبحسب تقرير لموقع "ذا هيلث" فهناك 6 فئات من الناس يجب أن ينتبهوا لخطورة تناول الشاي الأخضر وهي كالآتي:

 

1- المصابون بحساسية الأمعاء

قد يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإسهال من تفاقم الأعراض بعد شرب الشاي الأخضر.

 

كما يحذر الخبراء من أن مستخلص الشاي الأخضر المركز قد يزيد من ضغط العين لدى المصابين بالجلوكوما، كما قد يفاقم أمراض الكبد.

 

2- الأطفال

يجب عدم تقديم الشاي الأخضر للأطفال بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. قد يؤدي هذا المشروب إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي لديهم، كما قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والدهون.

 

3- المصابون بحساسية من الكافيين

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين فعليهم تجنب الشاي الأخضر، إذ أنه حتى الكميات الصغيرة منه قد تسبب تسارعاً في ضربات القلب أو التهيج أو الرعشة.

 

4- مرضى فقر الدم

يجب على المصابين بفقر الدم أو نقص الحديد تجنب الشاي الأخضر لأنه يعيق امتصاص الجسم للحديد غير الهيم (النوع الموجود في الأطعمة النباتية).

 

5- المرضعات والحوامل

تبين أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.

 

6- حساسية المعدة

مركب التانين الطبيعي الموجود في الشاي الأخضر يرفع من إفراز حمض المعدة، مما قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة والإمساك. لذا ينصح بتجنبه لمن يعانون من حساسية المعدة.

{{article.title}}
