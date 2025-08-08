دراسة: تناول البطاطس المقلية يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

A + A -

تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص من البطاطس المقلية أسبوعياً يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يستهلكون كميات مماثلة من البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة لا يواجهون خطراً متزايداً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وسعى فريق دولي من الباحثين، بمن فيهم خبير من جامعة كامبريدج، إلى التحقق من وجود أية صلة بين استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من دراسات تتبعت الحالة الصحية لأكثر من 205 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

بشكل عام، خلص فريق البحث إلى أن تناول البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، غير أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البطاطس المقلية، بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً على الأقل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 بالمئة للإصابة بالمرض.

وأضاف الباحثون في دراستهم المنشورة بالمجلة الطبية البريطانية "تختلف المخاطر الصحية المرتبطة بتناول البطاطس باختلاف طريقة الطهي".

وأوضحوا أن "العلاقة بين ارتفاع استهلاك البطاطس وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني تعود بشكل أساسي إلى تناول البطاطس المقلية".

كما خلص فريق البحث إلى أن استبدال ثلاث حصص من البطاطس أسبوعياً بالحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8 بالمئة.

وتعليقاً على الدراسة، قالت الدكتورة فاي رايلي، مسؤولة الاتصالات البحثية في جمعية مرض السكري في المملكة المتحدة: "يظهر هذا البحث أن العلاقة بين البطاطس وداء السكري من النوع الثاني ليست واضحة كما قد تبدو".

وأضافت رايلي أن "داء السكري من النوع الثاني حالة معقدة، حيث تؤثر العديد من العوامل على تطوره، بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر والعرق".

وقالت رايلي إن "النظام الغذائي يمثل مجرد جزء من الصورة الكبيرة، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن طريقة تحضير الطعام يمكن أن تحدث فرقاً، كما تعزز التوصيات بضرورة التركيز على الحبوب الكاملة والتقليل من الأطعمة المقلية أو المعالجة بشكل كبير كوسيلة لدعم نظام غذائي متوازن وتقليل المخاطر".