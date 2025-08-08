7 طرق لتدريب الدماغ على الاستمتاع بالمهام المملة!

A + A -

يحتاج الدماغ إلى نمط يتبعه. في بعض الأيام، حتى أبسط المهام تبدو مملة. سواءً كان ذلك ممارسة الرياضة أو العمل، أو ربما إنهاء مشروع أو مجرد النهوض من السرير، فإن التحفيز لا يُجدي نفعًا دائمًا. ولكن هناك بصيص أمل من خلال اتباع النهج الصحيح. بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، يمكن تحقيق نجاح في تدريب الدماغ للتكيف مع المهام المملة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. تحقيق إنجاز صغير أولًا

يمكن البدء بمهمة بسيطة وإنجازها بتركيز. يجب أن يكون عملا مهما أو ضروريا، وليس مجرد مهمة روتينية. بمجرد الانتهاء منها، يمكن أن ينغمس الشخص في المهمة الأكثر صعوبة التي كان يؤجل القيام بها. إن هذا الإنجاز الصغير الأولي يجعل الخطوة التالية أقل صعوبة.

2. التكرار يُعيد تشكيل الهوية

ينبغي أن يحتفظ الشخص بدليل واضح على أنه يتصرف حتى عندما لا يشعر بالرغبة في ذلك. يمكن أن يستخدم تقويمًا أو مُنشئ العادات في مذكراته اليومية. إن رؤية النمط تبني الإيمان، والإيمان يُسهّل بدء التكرار التالي.

3. الانتباه للمقاومة وتجنبها

إن تهيئة نفسك لتجاوز الانزعاج هي الطريقة الصحيحة لتطوير الانضباط. يمكن أن يسأل الشخص نفسه: "ماذا ستفعل النسخة المُركّزة منه اليوم؟"، ثم ينطلق ويفعل ذلك بالضبط. حتى لو بدا الأمر غريبًا أو عجيبًا. إن الشخص يُكوّن عادات وهوية في آن واحد. وكلما تصرف على هذا المنوال، أصبح الأمر أسهل.

4. تجهيز مساحة مناسبة

يؤثر المحيط على مدى التركيز. يجب تنظّيف مساحة العمل، وإغلاق الهاتف، والاحتفاظ بما يحتاجه الشخص فقط مفتوحًا. إن المساحة المُرتّبة والمدروسة تُتيح للشخص الانخراط في مهامه بسهولة أكبر.

5. تقدير الجهد لا النتائج

إذا كان العقل يُكافئ الهدف فقط، فسيستمر الشخص في تجنّب البداية. يجب القيام بما يجعل العقل يشعر بالرضا لمجرد الظهور. عند استخدام مُتتبّعًا أو دفتر ملاحظات لتوثيق الإنجازات، فسيكون ذلك بحد ذاته نصر.

6. تبسيط الخطوة الأولى

يمكن البدء بشيء يسهل إنجازه في 30 ثانية أو أقل، مثل فتح ملف أو كتابة جملة واحدة أو قراءة السطر الأول. يزداد الزخم بمجرد البدء.

7. الأخذ بزمام المبادرة

بمجرد أن تخطر فكرة المهمة ببال الشخص، يجب أن يفعل شيئًا صغيرًا للمضي قدمًا نحوها. يمكن أن يتحرك إلى مكان المهمة أو فتح الحاسوب المحمول، بحسب طبيعة المهمة. إنها مجرد خطوة صغيرة لكنها تُخبر العقل أن العمل بدأ بالفعل.