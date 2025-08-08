living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

7 طرق لتدريب الدماغ على الاستمتاع بالمهام المملة!

8
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحتاج الدماغ إلى نمط يتبعه. في بعض الأيام، حتى أبسط المهام تبدو مملة. سواءً كان ذلك ممارسة الرياضة أو العمل، أو ربما إنهاء مشروع أو مجرد النهوض من السرير، فإن التحفيز لا يُجدي نفعًا دائمًا. ولكن هناك بصيص أمل من خلال اتباع النهج الصحيح. بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، يمكن تحقيق نجاح في تدريب الدماغ للتكيف مع المهام المملة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
 
1. تحقيق إنجاز صغير أولًا
يمكن البدء بمهمة بسيطة وإنجازها بتركيز. يجب أن يكون عملا مهما أو ضروريا، وليس مجرد مهمة روتينية. بمجرد الانتهاء منها، يمكن أن ينغمس الشخص في المهمة الأكثر صعوبة التي كان يؤجل القيام بها. إن هذا الإنجاز الصغير الأولي يجعل الخطوة التالية أقل صعوبة.
 
 
2. التكرار يُعيد تشكيل الهوية
ينبغي أن يحتفظ الشخص بدليل واضح على أنه يتصرف حتى عندما لا يشعر بالرغبة في ذلك. يمكن أن يستخدم تقويمًا أو مُنشئ العادات في مذكراته اليومية. إن رؤية النمط تبني الإيمان، والإيمان يُسهّل بدء التكرار التالي.
 
3. الانتباه للمقاومة وتجنبها
إن تهيئة نفسك لتجاوز الانزعاج هي الطريقة الصحيحة لتطوير الانضباط. يمكن أن يسأل الشخص نفسه: "ماذا ستفعل النسخة المُركّزة منه اليوم؟"، ثم ينطلق ويفعل ذلك بالضبط. حتى لو بدا الأمر غريبًا أو عجيبًا. إن الشخص يُكوّن عادات وهوية في آن واحد. وكلما تصرف على هذا المنوال، أصبح الأمر أسهل.
 
4. تجهيز مساحة مناسبة
يؤثر المحيط على مدى التركيز. يجب تنظّيف مساحة العمل، وإغلاق الهاتف، والاحتفاظ بما يحتاجه الشخص فقط مفتوحًا. إن المساحة المُرتّبة والمدروسة تُتيح للشخص الانخراط في مهامه بسهولة أكبر.
 
5. تقدير الجهد لا النتائج
إذا كان العقل يُكافئ الهدف فقط، فسيستمر الشخص في تجنّب البداية. يجب القيام بما يجعل العقل يشعر بالرضا لمجرد الظهور. عند استخدام مُتتبّعًا أو دفتر ملاحظات لتوثيق الإنجازات، فسيكون ذلك بحد ذاته نصر.
 
6. تبسيط الخطوة الأولى
يمكن البدء بشيء يسهل إنجازه في 30 ثانية أو أقل، مثل فتح ملف أو كتابة جملة واحدة أو قراءة السطر الأول. يزداد الزخم بمجرد البدء.
 
7. الأخذ بزمام المبادرة
بمجرد أن تخطر فكرة المهمة ببال الشخص، يجب أن يفعل شيئًا صغيرًا للمضي قدمًا نحوها. يمكن أن يتحرك إلى مكان المهمة أو فتح الحاسوب المحمول، بحسب طبيعة المهمة. إنها مجرد خطوة صغيرة لكنها تُخبر العقل أن العمل بدأ بالفعل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout