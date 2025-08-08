living cost indicators
النشا المقاوم.. أطعمة بسيطة قد تقلل خطر السرطان لحد كبير

أكد علماء بريطانيون من جامعتي نيوكاسل وليدز، أن مواداً غذائية بسيطة يساعد تناولها يومياً في الحد من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي العلوي بنسبة 60% تقريبا.
 
أطعمة غنية بـالنشا المقاوم
فقد كشفت دراسة نشرت في مجلة Cancer Prevention Research أن تناول أطعمة غنية بـالنشا المقاوم، مثل الموز غير الناضج، والشوفان، ورقائق الذرة، والبطاطس المسلوقة الباردة، والمعكرونة، والأرز، وخبز القمح الكامل، إضافة إلى الفاصوليا، والعدس، والبازلاء الخضراء، قد يسهم في الحد من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي.
 
وأوضحت أن النشا المقاوم لنوع من الكربوهيدرات لا يهضم في الأمعاء الدقيقة، بل يصل إلى الأمعاء الغليظة، مشيرة إلى أنه يغذي البكتيريا النافعة التي تلعب دورا محوريا في حماية الجهاز الهضمي.
 
كذلك أشارت إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتائج من خلال دراسة دولية شملت نحو 1000 مريض من مختلف أنحاء العالم ممن يعانون من متلازمة لينش، وهي اضطراب وراثي يزيد خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، وعلى رأسها سرطان الأمعاء قبل سن الخمسين.
 
وجرت الدراسة بأن الباحثين أعطوا خلال الفترة من 1999 إلى 2005، جزءا من المشاركين 30 غراما من مسحوق النشا المقاوم يوميا، أي ما يعادل تقريبا تناول موزة خضراء واحدة يوميا.
 
فيما حصلت المجموعة الأخرى على دواء وهمي، دون أن يعرف أي من المشاركين أو الباحثين المجموعة التي ينتمي إليها كل فرد.
 
وبعد متابعة طويلة استمرت 10 إلى 20 عاما من نهاية التجربة، أظهرت النتائج أن النشا المقاوم لم يؤثر على معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء، لكنه قلّل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بنسبة تصل إلى 60%، وتشمل هذه: سرطان المريء، وسرطان المعدة، والقنوات الصفراوية، والبنكرياس، والمعي الاثني عشري.
 
تأثير الوقائي استمر عقداً كاملاً
يشار إلى أن اللافت في نتائج الدراسة أن هذا التأثير الوقائي استمر لعقد كامل بعد توقف المشاركين عن تناول النشا المقاوم.
 
ويعتقد الباحثون أن النشا المقاوم يؤثر في أيض الأحماض الصفراوية داخل الأمعاء، ما يُقلل من إنتاج مركّبات قد تلحق الضرر بالحمض النووي الخلوي وتحفّز نمو الخلايا السرطانية.
 
إلا أنهم رغم ذلك، أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج.
العربية
{{article.title}}
