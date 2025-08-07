9 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاء وإبداعا

A + A -

أوصى أطباء باتباع 9 عادات يومية بسيطة، لتقوية الذاكرة وتحفيز الذكاء، مؤكدين أن تغييرات صغيرة في نمط الحياة كفيلة بالحفاظ على مرونة الدماغ وتعزيز الأداء الذهني لسنوات طويلة.

وذكر تقرير لموقع "ريل سمبل" أن عادات بسيطة مثل النوم الجيد، والرياضة، والتأمل، والتواصل، والاستماع للموسيقى يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في الحياة اليومية، بسبب تأثيرها الإيجابي على مرونة الدماغ، وتعزيزها للتفكير والقدرات الذهنية.

النوم المنتظم

أكدت الدكتورة شارون برنغمان، المتخصصة في طب الشيخوخة، أن النوم المنتظم ضروري.

وقالت: "أثناء النوم، يواصل الدماغ العمل من خلال تثبيت الذكريات وتحسين القدرة على التركيز وحل المشكلات".

وتنصح بالابتعاد عن الهاتف قبل ساعة من النوم، لتحسين جودته.

ممارسة التمارين يوميا

تساعد التمارين المنتظمة على تقوية الاتصالات العصبية في الدماغ، وتكوين مسارات جديدة ضرورية للصحة الإدراكية.

وتوصي الدكتورة برنغمان بممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة كل يوم.

تجربة هوايات جديدة

يحب الدماغ التحديات والتجديد. وينصح بتعلم مهارات جديدة كالقراءة، والحياكة، أو الزراعة، أو الرسم لتكوين مسارات عصبية جديدة، وتحفيز القدرة على تعدد المهام وإدارة التوتر.

شدد الدكتور جويل ساليناس على أن التواصل المنتظم مع الآخرين يعزز التفكير، ويدعم الصحة العاطفية.

وأشار إلى أن المكالمات البسيطة، والزيارات، أو الأنشطة الجماعية، أو حتى التطوع، من شأنها الحفاظ على نشاط العقل وتوازنه العاطفي.

التأمل وأحلام اليقظة

كشفت دراسات أن الشرود الذهني يمكن أن يساعد في التعلم والتحليل بعمق أكبر.

وينصح الخبراء بممارسة أنشطة عقلية وتأملية يومية مثل الإرشاد، أو تنظيم الفعاليات، أو المشاركة في نقاش حول قضايا معينة.

الحديث مع النفس

أبرز الدكتور ريان سلطان أن التحدث مع الذات بصوت مرتفع يعزز التحكم المعرفي، ويضاعف سرعة أداء المهام.

إذ أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين قالوا "مفتاح، مفتاح" أثناء البحث عنه وجدوا المفتاح أسرع من أولئك الذين بقوا صامتين.

الشعور بالملل والضجر

أوضح الدكتور سلطان أن الملل يحفز شبكة "الوضع الافتراضي" في الدماغ، وهي المسؤولة عن الإبداع وربط الأفكار.

قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة

أثبتت دراسة بلجيكية أن زيادة الغطاء الأخضر بنسبة 3 بالمئة في الحي، يمكن أن يزيد معدل الذكاء بمتوسط 2.6 نقطة.

فالطبيعة تقلل التوتر، وتزيد النشاط البدني، وتحسن صحة الدماغ.

الاستماع إلى الموسيقى

تشير أبحاث إلى أن الموسيقى تعزز التركيز، وتضاعف سرعة الاستجابة.

وأوضح الدكتور كيفن وودز أن الموسيقى مصممة بعناية لتحفيز موجات الدماغ، وزيادة التركيز خلال دقائق فقط.