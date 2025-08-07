living cost indicators
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة

7
AUGUST
2025
تعد القدمان مرآة لصحة الجسم، حيث قد تكشفان عن علامات تحذيرية لمشكلات صحية يجب عدم تجاهلها، حيث تشكل بعض التغييرات فيهما مؤشرات مبكرة لأمراض خطيرة.
 
 
يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل العلامات التي تظهر على القدمين، واعتبارها إشارات مبكرة تستوجب الفحص والمتابعة الطبية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو السكري. وفق ما أورد موقع "WebMD".
 
برودة القدمين
 
إذا كانت القدمان باردتين باستمرار، فقد يكون ذلك مؤشرا على ضعف في الدورة الدموية، ناتج عن التدخين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مشكلات في القلب. كما قد ترتبط هذه الحالة بمرض السكري، أو القصور في الغدة الدرقية، أو فقر الدم.
 
آلام القدم
 
في حين أن الأحذية غير المريحة قد تكون السبب أحيانا، فإن الألم غير المبرر في القدمين يمكن أن يكون مرتبطا بإصابة في العظام نتيجة ممارسة رياضات عنيفة مثل الركض أو كرة السلة، أو بسبب ترقق العظام.
 
تغير لون الأظافر
 
الأظافر البيضاء أو الزرقاء أو الحمراء قد تشير إلى مرض رينود، الذي يسبب خللا في الأوعية الدموية، وغالبا ما يظهر عند تغير درجات الحرارة. هذا المرض قد يرتبط أيضا بالتهاب المفاصل أو اضطرابات الغدة الدرقية.
 
ألم كعب القدم
 
يعد ألم كعب القدم من الأعراض الشائعة الناتجة عن التهاب في الأربطة، ويزداد سوءا في الصباح. كما قد ينجم عن ممارسة الرياضة المفرطة أو ارتداء أحذية ضيقة. وفي حالات نادرة، قد يكون ناتجا عن التهاب العظام أو ورم أو كسر.
 
التورم المستمر
 
رغم أن التورم قد يكون طبيعيا بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، خاصة أثناء الحمل، فإن التورم الدائم قد يشير إلى حالات خطيرة مثل ضعف الدورة الدموية، أو اضطرابات الجهاز اللمفاوي، أو تجلط الدم، ما يستوجب استشارة طبية عاجلة.
 
الإحساس بالحرق
 
غالبا ما يعاني منه مرضى السكري نتيجة تلف الأعصاب. كما قد يكون مرتبطا بنقص في فيتامين B، أو أمراض الكلى المزمنة، أو قصور الغدة الدرقية.
 
تقرحات لا تلتئم
 
تعد التقرحات التي لا تلتئم من العلامات التحذيرية البارزة لمرضى السكري. إذ يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة على الإحساس والدورة الدموية في القدمين، مما يؤدي إلى تقرحات مزمنة عرضة للالتهاب. ويُنصح مرضى السكري بفحص أقدامهم يوميًا والعناية بها لتجنب المضاعفات.
Skynews
