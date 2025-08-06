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تزيد الشبع.. فوائد لتناول نوع محدد من العلكة الخالية من السكر

6
AUGUST
2025
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يتناول كثيرون العلكة الخالية من السكر، بعد الوجبات بهدف التسلية أو لتجنب تناول المزيد من الأطعمة، وبالتالي الحفاظ على الوزن المطلوب.

إلا أن هناك عدة فوائد صحية لـ"علكة الزيليتول" تحديداً وهي علكة خالية من السكر مُحلاة بالزيليتول، وهو نوع من السكريات الموجودة طبيعياً، والتي يمكن تصنيعها أيضاً، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

تحسين صحة الأسنان

يُعدّ مضغ العلكة الخالية من السكر، مثل علكة الزيليتول، طريقة فعّالة للوقاية من تسوس الأسنان.

 

ويمكن لمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الطعام أن يُنظّف الأسنان، ويُقلّل من تراكم طبقة البلاك عليها.

 

إدارة الوزن

يعتمد تأثير الزيليتول في إدارة الوزن على عدة عوامل، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الزيليتول يُقلل من تناول الطعام عن طريق إبطاء حركته في الجهاز الهضمي. كما تشير دراسات إلى أن الزيليتول يساهم في زيادة إنتاج هرمونات مُرتبطة بالشبع.

 

كما يحتوي الزيليتول على سعرات حرارية أقل من سكر المائدة (السكروز)، لذا فإن اختيار المنتجات التي تحتوي على الزيليتول قد يساعد في إدارة الوزن.

مناسب لمرضى السكري

يعتبر البعض أن الزيليتول مُحلِي مناسب لمرضى السكري لأنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

 

ويؤدي اختيار الزيليتول بدلاً من السكروز إلى ضبط مستويات الغلوكوز في الدم. وتشير بعض الدراسات إلى أن الزيليتول يحفز إطلاق هرمون «GLP-1» الذي يزيد مستويات الأنسولين في الجسم، ما يساهم في السيطرة على نسبة سكر الدم.

 

تعيد وظيفة الأمعاء

وأظهرت دراسات متعددة أن مضغ علكة الزيليتول بعد الجراحة يُعيد وظيفة وحركة الأمعاء.

 

وتُظهر أبحاث أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة 3 مرات يومياً بعد جراحة المنظار أو الولادة القيصرية يُخرجون الغازات ويُصدرون أصوات الأمعاء بشكل أسرع من أولئك الذين لا يستخدمون العلكة.

 

آثار جانبية

ويُعدّ الزيليتول آمناً نسبياً، لكن له بعض الآثار الجانبية الضارة على الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال والغازات والانتفاخ.

 

وفي تجارب على الحيوانات، ثبت أن الزيليتول سام للكلاب، حيث تُفرز الكلاب كمية كبيرة من الأنسولين عند تناولها الزيليتول، وهذا يُسبّب انخفاضاً في مستويات السكر في الدم، وقد يُشكّل خطراً على الحياة إذا لم يُعالج.

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