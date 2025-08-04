للمزاج وفقدان الوزن.. ما أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة؟

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ليست الشوكولاتة الداكنة مجرد حلوى تؤكل للمتعة، بل هي وجبة غنية بالعناصر الغذائية وتمنح الجسم فوائد متعددة مثل تحسين المزاج، دعم صحة القلب، والمساعدة في تنظيم الوزن.

وأشار تقرير لموقع "فيري ويل هليث" إلى أن تحقيق هذه الفوائد يرتبط بشكل كبير بتوقيت تناول الشوكولاتة، إذ أن لكل فائدة وقتها الخاص.

أفضل وقت لتحسين المزاج

أظهرت الأبحاث أن تناول الشوكولاتة كوجبة خفيفة، بعد الظهر، خيار مناسب لرفع المعنويات وتحسين المزاج.

فهي تحتوي على الكافيين ومنبهات طبيعية تساعد على إيقاظ الجسم وتبديد الإحساس بالخمول الناتج عن هبوط مستويات السكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85 بالمئة من الكاكاو تحسن المزاج بفضل دعمها الميكروبيوم المعوي، الذي يزيد البكتيريا النافعة في الأمعاء.

كما أثبتت الأبحاث أن البوليفينولات المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو تخفف من التوتر عبر خفض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والإيبينفرين.

أفضل وقت لإنقاص الوزن

ينصح الخبراء بتناول الشوكولاتة الداكنة صباحا لإنقاص الوزن.

فقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة في وقت مبكر من اليوم لم يكتسبوا وزنا، ولاحظ الباحثون أنهم أقل رغبة في تناول الحلويات وانخفضت لديهم الشهية، إلى جانب انخفاض مستويات السكر الصائم في الدم ومحيط الخصر.

كما أن مضادات الأكسدة والمعادن التي تحتوي عليها الشوكولاتة مثل النحاس والمغنيسيوم تساعد على إدارة الوزن عبر تحسين الدورة الدموية وتعزيز التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

أفضل وقت لدعم صحة القلب

كشفت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة في وقت مبكر من اليوم، كالصباح أو بعد الظهر، له فوائد على القلب.

يعتقد أن تناولها صباحا يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الرغبة في تناول الطعام مقارنة بتناولها مساء.

كما ربطت دراسات عديدة تناول الشوكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة بانتظام ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 37 بالمئة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29 بالمئة.

وتشمل فوائد مكونات الشوكولاتة الداكنة إرخاء الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.