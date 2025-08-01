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احذروا.. منتجات "قليلة الدسم" تغذي دهون البطن بهدوء

1
AUGUST
2025
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حذر طبيب متخصص في إنقاص الوزن من أن استهلاك المنتجات "قليلة الدسم" قد يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن بهدوء، رغم انتشارها الواسع بين الأشخاص الذين يسعون لخسارة الوزن.

وتعتمد هذه المنتجات، مثل الزبادي الخالي من الدسم والصلصات والوجبات الجاهزة، على إزالة الدهون منها، لكن ذلك لا يجعلها بالضرورة صحية أو مفيدة في إنقاص الوزن.

 

وأوضح البروفيسور فرانكلين جوزيف، رئيس عيادة الدكتور فرانك لإنقاص الوزن، أن الكثير من هذه المنتجات تحتوي على كميات كبيرة من السكر والنشويات المضافة لتعويض نقص الدهون، ما يسبب ارتفاعا في نسبة السكر والأنسولين في الدم، ويزيد من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام.

وأشار إلى أن الدهون الصحية ضرورية لتنظيم الهرمونات والشعور بالشبع، وأن استبدال الدهون بالسكر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ما يعوق فقدان الوزن ويشجع على تراكم دهون البطن.

 

وحاليا، تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"يوتيوب" حميات قليلة الدسم وغنية بالسكر، ما يزيد من مخاطر تعطل عمليات فقدان الوزن الصحي. وأكد جوزيف أن هذه الحميات قد تبدو بسيطة وجذابة، لكنها غالبا ما تعتمد على أطعمة مصنعة تفشل في إشباع الجسم وتؤثر سلبا على الأيض.

 

لذلك، ينصح الخبير بتناول الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور، إلى جانب كربوهيدرات غنية بالألياف وبروتينات خالية من الدهون. فهذه التركيبة تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في الأكل، وتنظيم مستوى السكر في الدم، وتحقيق شعور أفضل بالشبع.

 

وختم قائلا: "لا تركز فقط على التخلص من الدهون، بل اختر الأطعمة الحقيقية قليلة المعالجة، وتجنب المنتجات المصنعة التي تحمل ملصقات صحية لكنها تخفي مكونات ضارة".

روسيا اليوم
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