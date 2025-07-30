ماذا يحدث لضغط الدم مع تناول بذور الشيا؟

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أظهرت دراسة أن بذور الشيا قد تسهم في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ما يضيف إلى الأدلة المتزايدة حول فوائدها الصحية المحتملة.

ووصفت الدكتورة ستيفاني جونسون، الأستاذة المساعدة في علوم التغذية السريرية والوقائية بجامعة روتجرز، بذور الشيا بأنها "غنية بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية"، مشيرة إلى أنها مصدر غذائي كثيف بالعناصر المفيدة.

ورغم أن نتائج الدراسات السابقة كانت متباينة بسبب اختلاف الفئات المشاركة والكميات المستخدمة من الشيا ومدة الاستخدام، إلا أن هناك عدة آليات تُفسر كيف يمكن لبذور الشيا أن تدعم صحة القلب، منها:

غناها بالألياف: التي قد تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول عبر الجهاز الهضمي، بفضل تكوينها لمادة هلامية عند مزجها بالماء.

احتواؤها على أوميغا 3 ومضادات الأكسدة: التي ترفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وتمنع تأكسد الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر تراكم اللويحات في الشرايين.

دعمها لمستويات الالتهاب المنخفضة: من خلال احتوائها على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 النباتية.

وأكدت أخصائية التغذية جوليا زومبانو من "كليفلاند كلينك" أن إدخال بذور الشيا ضمن نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني والنوم الجيد هو أفضل طريقة للاستفادة من فوائدها.

وينصح بتناول ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة يومياً، ويمكن إضافتها إلى أطباق متنوعة مثل العصائر، صلصات السلطات، أو كرات الطاقة.