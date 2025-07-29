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يساعد في إنقاص الوزن.. فوائد عديدة للوز المنقوع

29
JULY
2025
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يعتبر اللوز من المكسرات الشهيرة والمفيدة للصحة.

 

فهو غني بالدهون الصحية، والبروتين النباتي، والألياف، ومضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب وضبط سكر الدم والتحكم في الوزن وصحة الجهاز الهضمي، وفق موقع "هيلث".

 

حمض الفيتيك أو الفايتات

ولجعله أكثر ليونة وأسهل هضماً، يُحضّر اللوز المنقوع بغمره نيئاً في الماء لعدة ساعات، أو طوال الليل. وتشير العديد من التقارير إلى أن نقع اللوز أو "تنشيطه" يزيد من التوافر الحيوي لعناصره الغذائية عن طريق إزالة مركب نباتي يُسمى الفايتات.

 

لكن الأبحاث السريرية الحالية تشير إلى خلاف ذلك.

 

وغالباً ما يُطلق على حمض الفيتيك، أو الفايتات، اسم "مضاد التغذية" لأنه يرتبط ببعض العناصر الغذائية، ويمنع امتصاصها في الجسم. ورغم احتواء اللوز على كمية كبيرة من الفايتات، فإن الدراسات الحالية تظهر أن النقع لا يقلل تركيزات هذه المواد بشكل ملحوظ.

 

مع ذلك، قد تكون هناك فوائد أخرى لنقع اللوز قبل تناوله:

 

1. يعزز الهضم

يحتوي اللوز على كمية قليلة جداً من الماء. عند نقعه، يمتص الماء، ويصبح قوامه طرياً.

 

وقد يتحمّل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي عند تناول المكسرات النيئة قوامها الطري بسهولة أكبر.

 

2. يحسن النكهة

يحسن نقع اللوز طراوته، مما يسهل مضغه، ويحسن نكهته.

 

عندما يتفتت الطعام إلى قطع أصغر أثناء عملية المضغ يطلق نكهة أقوى لمستقبلات اللعاب في الفم.

3. يساهم في تنظيم مستويات الكولسترول

سواءً أكان اللوز نيئاً أم محمصاً أم منقوعاً، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتحسن مستويات الكولسترول، وصحة القلب.

 

وفي حين أن العديد من العوامل تؤثر على مستويات الكولسترول، يعتقد الباحثون أن الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف وفيتامين (هـ) الموجودة في اللوز يمكن أن تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية. إذا ساعدك نقع اللوز على تناول المزيد منه، فقد يُفيد قلبك.

 

4. يساعد في إنقاص الوزن

قد يساعد تضمين اللوز المنقوع في نظام غذائي مغذ ومتوازن في إنقاص الوزن. وتوصلت الأبحاث إلى أن تناول اللوز يقلل من كتلة الجسم أكثر من أي نوع آخر من المكسرات.

 

الأبحاث المخصصة للوز المنقوع وتأثيره على تنظيم الوزن محدودة. مع ذلك، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 10 غرامات من اللوز المنقوع قبل الإفطار لمدة 12 أسبوعاً على الأقل يمكن أن يدعم فقدان الوزن.

 

5. قد يحسن ضبط سكر الدم

لطالما حظي اللوز بالثناء لدوره المزعوم في ضبط مستوى السكر في الدم. فهو غذاء ذو مؤشر غلايسيمي منخفض، وغني بالألياف، والبروتين النباتي. كما أنه مصدر ممتاز للمغنيسيوم الذي يرتبط بتحسين استقلاب الغلوكوز.

 

رغم محدودية الأبحاث حول اللوز المنقوع، فقد وجدت إحدى الدراسات أن تناوله يحسن جوانب عديدة من كيفية استخدام الجسم للغلوكوز.

ليس ضرورياً

ليس من الضروري نقع اللوز قبل تناوله. فاللوز النيئ يقدم نفس الفوائد الغذائية للوز المنقوع.

 

كما تشير الأبحاث إلى أن "مضادات التغذية"، مثل الفايتات، لا يُحتمل أن تؤذي الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً.

 

وإذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، فقد تجد أن اللوز المنقوع أسهل في المضغ، وقد يتحمل الأشخاص ذوو الجهاز الهضمي الحساس اللوز المنقوع بشكل أفضل من اللوز النيئ.

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