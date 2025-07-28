لكشف سرطان العين المبكر.. 7 أعراض لا ينبغي تجاهلها

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يتطور سرطان العين من خلال نمو غير طبيعي للخلايا داخل أنسجة العين أو حولها، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من سرطان العين هي الورم الميلانيني داخل العين، الذي يصيب البالغين بشكل رئيسي، وورم الشبكية، الذي يصيب الأطفال بشكل رئيسي، بينما يصيب الورم اللمفاوي الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويمكن أن تصاب مناطق مختلفة من العين بالسرطان، بما يشمل القزحية والشبكية، بالإضافة إلى الأنسجة المحيطة بالعين.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، تتطور معظم سرطانات العين داخل منطقة العين، مما يجعل اكتشافها صعبًا نظرًا لبطء ظهور الأعراض. تلعب فحوصات العين المنتظمة دورًا حيويًا في الصحة العامة.

وتُمكّن معرفة الأعراض الأولية لسرطان العين المرضى من طلب المساعدة الطبية على الفور، وهي كالآتي:

1. تشوش الرؤية أو تشوهها

يُعد تغير الرؤية أحد أوائل مؤشرات الإنذار التي يمكن أن تظهر على المرضى خلال المراحل المبكرة من سرطان العين. تظهر على العين ضبابية في الرؤية وصعوبة في التركيز، كما تبدو الأشياء ملتوية أو مشوهة.

وتبدو الخطوط المستقيمة ملتوية، وتصبح الأشياء غير واضحة للعين. ستزداد الحالة سوءًا مع مرور الوقت، إذ تُصيب عينًا واحدة أو كلتا العينين. يعاني بعض الأفراد من انخفاض حيوية الألوان في رؤيتهم، أو ظهور ظلال في مجال رؤيتهم. يُسبب السرطان هذه الأعراض عن طريق إتلاف بنية العين في حالتها الطبيعية.

2. ومضات الضوء أو الأجسام العائمة

من أعراض سرطان العين الأخرى تأثر الرؤية بومضات الضوء المفاجئة والبقع الداكنة والخطوط المتعرجة التي تظهر كظلال منجرفة. توجد الأجسام العائمة كعناصر بصرية ثابتة، ولكن يمكن أن يكون وجودها متقطعًا. ينتج وجود الأجسام العائمة عن تكتلات صغيرة من الخلايا أو سائل العين، والتي عادةً ما تُشير إلى تهيج العين أو نمو ورم يضغط على شبكية العين.

3. بقع داكنة

يُشير ظهور بقع داكنة على القزحية أو الجزء الأبيض من العين إلى خطر مُحتمل. تتطور هذه البقع بأبعاد مُتفاوتة وأشكال مُتغيرة مع مرور الوقت. تتميز هذه النتوءات بنسيج بارز قد يكون متكتلًا عند اللمس، بينما يزداد لونها قتامة أو يصبح غير متساوٍ. يختلف النمش الطبيعي عن بقع السرطان، لأنه ينمو بسرعة ويظهر حدودًا غير منتظمة. أية بقعة جديدة أو متوسعة تتطلب مراقبة دقيقة، نظرًا لاحتمالية خطورتها.

4. تغير في شكل أو حجم الحدقة

يجب أن تبدو كلتا الحدقتين دائريتين ومتساويتين في الحجم، وتعملان كمركزين أسودين للعينين. عندما تتحول الحدقة إلى شكل غير منتظم أو بيضاوي، أو تفشل في الاستجابة للضوء بشكل صحيح، فهذا يشير إلى وجود مشكلة. تبقى الحدقة كبيرة أو صغيرة بشكل غير طبيعي لفترة طويلة من الزمن. تؤدي الأورام التي تؤثر على عضلات الحدقة إلى مظهر غير طبيعي للحدقة، وتوسع أو انقباض دائم.

5. فقدان الرؤية المحيطية

من العلامات الأخرى ضعف القدرة على رؤية الأشياء على الجانبين، إلا إذا حرك الشخص رأسه. يحدث فقدان الرؤية المحيطية لأن السرطان يُلحق الضرر إما بشبكية العين أو العصب البصري. تدفع هذه الحالة الأشخاص إلى إسقاط الأشياء أكثر، وتجعل الرؤية في ظروف الإضاءة الخافتة أكثر صعوبة. يحدث فقدان تدريجي للرؤية المحيطية دون ألم، مما يجعل من الصعب تشخيص الحالة حتى تشتد. ويؤدي انخفاض مجال الرؤية الكلي إلى زيادة مخاطر الحوادث.

6. انتفاخ إحدى العينين

يمكن أن يظهر الورم الذي يتطور خلف العين أو عليها من خلال انتفاخ إحدى العينين وظهور كتل مرئية عليها أو حولها. عندما يتقدم الورم، فإنه يدفع مقلة العين للأمام، في البداية كعلامة خفية قبل أن تصبح أكثر وضوحًا. يؤدي تكوين الكتل على الجفون أو الأجزاء البيضاء من العين إلى انزعاج أو تهيج المريض. يصبح الفحص الطبي ضروريًا عند ظهور أي كتلة لا تتعافى أو تكبر في الحجم.

7. احمرار العين المستمر

يمكن أن يكون الألم أحد المراحل الأولية لسرطان العين، ويشير الاحمرار أو التهيج غير المستجيب إلى علامة تحذيرية محتملة. يتطور التهيج إلى إحساس بالحكة أو الحرقة يزداد حدة مع مرور الوقت. تؤدي الأورام إلى التهاب، إلى جانب تورم الأوعية الدموية بالقرب من المنطقة المصابة، مما يؤدي إلى احمرار. يصبح الورم مؤلمًا عندما يتمدد متجاوزًا بنية العين أو عندما يرتفع الضغط الداخلي.

نصائح مهمة

وينصح بالحصول على فحص طبي فور ظهور أي من هذه الأعراض، خاصةً إذا لم تتحسن أو ساءت، حيث يُمكّن الكشف المبكر من الحفاظ على البصر مع نتائج علاجية أفضل.

ويجب على الأشخاص ذوي العيون الفاتحة، والذين لديهم في عائلاتهم سرطان الجلد، أو يتعرضون لأشعة الشمس بشكل كبير، إجراء فحوصات دورية للعين نظرًا لاحتمالية ارتفاع عوامل الخطر لديهم.