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إحذروا من داء الكلب!

25
JULY
2025
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دعت منظمة الصحة العالمية في لبنان، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، في ظل ازدياد خطر التعرض لداء الكلب خلال فصل الصيف، إلى "تكثيف التوعية على هذا المرض الخطير، من خلال تسليط الضوء إعلاميا على سبل الوقاية، ورفع مستوى المعرفة العامة حول طرق انتقال العدوى، الفئات الأكثر عرضة، العوارض، وسبل الوقاية والإسعافات الأولية عند الأصابة.

تجدون مرفقا أعلاه مادة توعوية شاملة أعدتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة تحتوي معلومات دقيقة ومبسطة وتوجيهات حول المراكز الصحية المتخصصة التي يجب التوجه إليها في حال التعرض للعض أو الخدش من حيوان قد يكون مصابا.

التفاصيل في الصور المرفقة.

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